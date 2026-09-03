פייגלין מגיב לראשונה לסערה סביב דבריו על הלהט"ב

משה פייגלין ( אריר מרמור / פלאש90 )

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, הגיב היום (חמישי) לסערה שהתעוררה בעקבות התבטאויותיו בנושא זכויות קהילת הלהט"ב. בתגובתו השווה פייגלין בין מימון דגלים המזוהים עם הקהילה לבין האפשרות שהמדינה תממן הצבת דגלי בית המקדש ברחבי ישראל.

"תארו לעצמכם שהייתי מכריז על חודש בית המקדש וכל המדינה הייתה מתגייסת בתקציבים כדי לשים דגלי בית המקדש בכל ישראל", אמר פייגלין בתגובה למהומה. "מה היו זועקים? כפייה דתית. אז כשיש כפייה פרוגרסיבית זה בסדר?" הסערה התעוררה לאחר שפייגלין התראיין לחדשות 12 והתייחס לזכויות להט"בים. במהלך הריאיון אמר יו"ר זהות: "אני חושב שהגיע הזמן לפעול קצת לזכויות הסטרייטים". .

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בהמשך דבריו הציג פייגלין את ההשוואה שהובילה לסערה: "אתה יודע, אם אני במימון מדינה אשים דגלי מקדש בכל העיריות בישראל, מה אני אחטוף: 'כפייה דתית' וכדומה. יש פה כפייה חילונית".

בעקבות התגובות לדבריו, פייגלין חזר לנושא והרחיב את ההשוואה. הוא ביקש לדמיין מצב שבו מוכרז "חודש בית המקדש", והמדינה והרשויות מתגייסות בתקציבים לצורך הצבת דגלי בית המקדש בכל רחבי המדינה.

פייגלין טען כי מהלך כזה היה מעורר ביקורת בטענה שמדובר בכפייה דתית. מנגד, הוא תהה מדוע מה שהוא מגדיר כ"כפייה פרוגרסיבית" מתקבל באופן שונה.

דבריו הראשונים של יו"ר זהות על "זכויות הסטרייטים" הם שהובילו למהומה, בעוד שההתייחסות ל"חודש בית המקדש" נמסרה כתגובתו לסערה שהתפתחה בעקבותיהם