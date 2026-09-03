השר כ"ץ מזהיר: איראן עלולה לתקוף את ישראל 

איראן ( צילום: סעידיסק/שאטרסטוק )

שר הביטחון ישראל כ"ץ נשא דברים בהרמת כוסית מיוחדת של משרד הביטחון, בדברים שנשא שם הזהיר כי מצבה המתדרדר של איראן עלול להוביל אותה לפעולות קיצוניות, כולל מתקפה על ישראל.

על פי כ"ץ, בכירי המשטר מרגישים את האדמה רועדת תחת רגליהם והחשש מקריסת המשטר הופך משמעותי יותר מידי יום, ואיראן עלולה לבצע צעדים דרסטיים על מנת להסיט את תשומת הלב הלאומית.