השר כ"ץ מזהיר: איראן עלולה לתקוף את ישראל 

שר הביטחון ישראל כ"ץ נשא דברים בהרמת כוסית מיוחדת של משרד הביטחון, בדברים שנשא שם הזהיר כי מצבה המתדרדר של איראן עלול להוביל אותה לפעולות קיצוניות, כולל מתקפה על ישראל.
על פי כ"ץ, בכירי המשטר מרגישים את האדמה רועדת תחת רגליהם והחשש מקריסת המשטר הופך משמעותי יותר מידי יום, ואיראן עלולה לבצע צעדים דרסטיים על מנת להסיט את תשומת הלב הלאומית.
כ"ץ הסביר כך: "יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו איראן נתונה והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש".
אך באותה נשימה הודיעה כי מתקפה כזו תשחרר את ישראל לפעול ללא שום ריסון: "תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן. נכה בכל התשתיות הלאומיות הצבאיות והאזרחיות באיראן - כולל תשתיות האנרגיה - ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך".
"משטר האייתולות באיראן יודע היטב למה הוא לא תוקף את ישראל אחרי שהיכינו בהם בעוצמה פעמיים, השמדנו את תוכנית הגרעין וחיסלנו את חמינאי ופגענו קשות ביכולותיהם האסטרטגיות".
שר הביטחון המשיך והזהיר כי החישוב האיראני יכול להשתנות בכל רגע, כאשר החששות והאיומים לקיומו של המשטר רק הולכים ומצטברים: " יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש".
השר הזה הוא פיגוע.למה להפחיד?הציבור לא צריך הערכות של שעות מראש