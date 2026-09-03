המשטרה פשטה על מעוז ברסלב ביבנאל

המאבק בנישואי הקטינים ביבנאל עובר לפסים מבצעיים. בשנים האחרונות התפשטה התופעה של נישואי קטינים עם קטינות, בגילי 13 ו-14 בקהילת ברסלב במושבה.

אחרי שלפני מספר שבועות שבועות עוכבו לחקירה מעל ל-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים בקהילת ברסלב בישוב בגליל התחתון, הבוקר פשטו עשרות שוטרים מהמחוז הצפוני פעם נוספת על מספר יעדים ביבנאל ועיכבו לחקירה עד כה 16 קטינים ובגירים מסביבתם הקרובה כלפיהם עלה החשד כי נישאו לאחרונה או שהחלו לבצע הכנות ממשיות לקראת טקס חתונה בלתי חוקי.

כזכור, חתונות אלו מתקיימות לרוב בשעות הבוקר בנוכחות מצומצמת של אנשים, ללא שיתוף מיקום הטקס עד למועד התחלתו, תוך מניעת צילום הטקס והכנסת מכשירי טלפון מחשש לתיעוד טקס הנישואין. לאחר הטקס הדתי, במקרים רבים מתקיים אירוע נוסף לציבור הרחב במסווה של "מסיבת אירוסין" אליו מוזמנים כל קרוביהם של החתן והכלה.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד כל עבירה הפוגעת בקטינים ובחסרי ישע, ובכלל זה עבירות הקשורות לנישואי קטינים בניגוד לחוק. החקירה שנוהלה בחודשים האחרונים במחוז הצפוני היא חלק ממאבק מתמשך למען שמירה על שלומם, ביטחונם וזכויותיהם של קטינים.

משטרת ישראל תמשיך לחקור נושא זה ביסודיות ובמקצועיות, בשיתוף כלל גורמי האכיפה והרווחה, במטרה להגיע לחקר האמת, למצות את הדין עם המעורבים ולמנוע את המשך התופעה".