אחרי 9 ימים בלבד: העזיבה המפתיעה בהפועל תל אביב

ועדון הכדורסל הפועל תל אביב הודיע היום (חמישי) על שינוי נוסף בצמרת הניהולית, כאשר המנכ"ל אורן חסון סיים את תפקידו, תשעה ימים בלבד לאחר שמונה לתפקיד.

בהודעה שפרסם המועדון לא נמסרה הסיבה לסיום דרכו המהיר של חסון. "המועדון מודה לאורן על עבודתו ומאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו", נמסר מטעם הפועל תל אביב.

בעקבות עזיבתו של חסון, האחריות על ניהול המועדון תעבור בשלב זה ליו"ר סתיו שחם. בהפועל תל אביב מסרו כי שחם ינהל את המועדון בתקופת הביניים, עד שיימצא מנכ"ל קבוע שייכנס לתפקיד.

עזיבתו של חסון מגיעה לאחר תקופה שבה התרחשו מספר שינויים משמעותיים בהנהלת הפועל תל אביב. מבנה הבעלות במועדון השתנה וחלקו של עופר ינאי ירד ל-40%. במקביל, שחם מונה ליו"ר המועדון, חסון מונה למנכ"ל וצחי רייכנשטיין, שכיהן כמנכ"ל, פוטר.

אלא שכעת, תשעה ימים בלבד לאחר כניסתו של חסון לתפקיד, גם המינוי הזה מגיע לסיומו, והמועדון נדרש פעם נוספת לחפש אחר מנכ"ל קבוע.

השינויים הניהוליים מתרחשים בתקופה שבה בהפועל תל אביב עוסקים גם בחזרת הקבוצה להיכל שלמה. מספר המנויים למשחקי הקבוצה קטן, ובמועדון נעשים ניסיונות אינטנסיביים להחזיר את הקהל.

עד להשלמת השינוי הבא בצמרת המועדון, מי שיחזיק במושכות יהיה שחם, שרק לאחרונה מונה ליו"ר וכעת יקבל לידיו גם את ניהול המועדון באופן זמני.