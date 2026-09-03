רגע היסטורי: הטיל הישראלי שוגר מספינה גרמנית

מראה שקשה לדמיין התרחש לאחרונה בניסוי מיוחד של הצי הגרמני תחת פיקוד נאט"ו, כחלק מניסוי הצטיידות מיוחד, שוגר טיל ימי מתקדם מייצור ישראל מסוג לורה, טיל מדויק לטווחים ארוכים ושימוש ימי.

הלורה היא אחת מגולות הכותרת של תעשיית הנשק הישראלית, מדובר בסדרת טילים מהמתקדמים והמדויקות ביותר בהם ישראל מחזיקה (ולפחות מודה בקיומם) ויש בו שורה של וריאציות, כמו טיל לשיגור ממטוסים ודגמים נוספים.

הלורה הוא טיל בעל יכולות ניווט ודיוק מתקדמות, והוא בעל יכולת לפגוע במטרות בדיוק חריג במרחק של עד 500 קילומטרים.

מדובר באירוע משמעותי, לפני 81 שנה ניהל הצבא והאומה הגרמנית מערכה עיקשת להשמדת העם היהודים, וכעת, פחות ממאה שנים לאחר מכן, עושה אותו צבא שימוש בכלים ישראלים למען הגנה עצמית.