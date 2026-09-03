פרשת הימורים בליגת העל: 3 שחקני עבר נעצרו

שלושה שחקני עבר בכדורגל, שני גברים ואישה, נעצרו ועוכבו היום (חמישי) לחקירה ביחידה הארצית לחקירות פשיעה חמורה ובינלאומית, יאחב"ל, בלהב 433, בחשד למעורבות בהטיית משחקים בליגת העל לנשים בכדורגל.

על פי החשד, השלושה היו מעורבים בהפעלת מנגנון הימורים שבמסגרתו נעשו ניסיונות להשפיע על תוצאות של משחקי כדורגל בליגת הנשים הבכירה.

במסגרת החשדות שנבדקים, המעורבים פעלו להשפיע על תוצאות המשחקים בתמורה לקבלת תשלומים כספיים.

החקירה מתנהלת ביאחב"ל שבלהב 433, בשיתוף ההתאחדות לכדורגל. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים בנוגע לזהותם של שלושת שחקני העבר, למשחקים הספציפיים שנבדקים או להיקף הכספים שעל פי החשד הועברו במסגרת המנגנון.

החקירה בפרשה נמשכת.