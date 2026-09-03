אחרי שעזבו את "נינג'ה ישראל": התוכנית החדש של אסי ורותם

אחרי שעזבו את הנחיית "נינג'ה ישראל", רותם סלע ואסי עזר כבר בדרך לאתגר הבא שלהם. השניים ינחו יחד את הגרסה הישראלית של "I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!", אחת מתוכניות הריאליטי הגדולות והמצליחות בעולם, שתעלה בשנה הבאה בקשת 12.

המפורסמים יעזבו הכול ויעברו לג'ונגל

במרכז התוכנית תעמוד קבוצת מפורסמים ישראלים, שיעזבו מאחור את הבית, המשפחה ושגרת החיים המוכרת וייצאו להרפתקה יוצאת דופן בג'ונגל פראי הרחק מישראל.

כשהם מנותקים מהעולם החיצון וחיים יחד בתנאי שטח, המשתתפים יידרשו להתמודד עם משימות קיצוניות, מפתיעות, מצחיקות ולעיתים גם מפחידות. האתגרים הללו הפכו לאורך השנים לסימן ההיכר של הפורמט ברחבי העולם.

לראשונה בישראל, תוכנית ריאליטי תשודר בשידור חי ישירות מהג'ונגל. גם לצופים בבית יהיה תפקיד משמעותי: הקהל ישפיע על גורלם של המפורסמים ויכריע מי מהם יישאר אחרון ויזכה במקום הראשון.

תופעת הטלוויזיה מגיעה לישראל

"I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!" נחשבת לאחת מתוכניות הריאליטי הבולטות והמצליחות בעולם. הפורמט הפך לתופעה בינלאומית וזכה לגרסאות מקומיות במדינות רבות, בהן בריטניה, גרמניה ואוסטרליה.

כעת, לראשונה, התוכנית עושה את דרכה גם לישראל - עם רותם סלע ואסי עזר בתפקידי ההנחיה ועם לא מעט מפורסמים שיצטרכו להוכיח עד כמה רחוק הם מוכנים ללכת כדי לשרוד בג'ונגל.