ניצחון לישראל זיו: עידו שיפוני ישלם 180 אלף שקל

בית משפט השלום בכפר סבא קבע היום (חמישי) כי עידו שיפוני ישלם לאלוף במילואים ישראל זיו כ-180 אלף שקלים, בעקבות דברים שפרסם נגדו לאחר טבח 7 באוקטובר. השופט רונן פלג קבע כי משמעות הדברים שפורסמו הייתה ברורה, וכי הם ייחסו לזיו ידיעה מוקדמת על הטבח ואי-עדכון של צה"ל.

בפרסום שעמד במרכז ההליך כתב שיפוני: "באמת ישראל זיו, איך זה ששלושה אנשים שנשבעו לעשות הכל כדי להפיל את הממשלה, אתה, תיבון ויאיר גולן, ביחד עם המרגל ששמו נקשר בו, ידעתם להגיע למקום ככה על הבוקר, ערוכים ומצוחצחים להסתער על הצלמים? מה ידעתם שהחיילים שנשחטו במיטות לא ידעו".

בפסק הדין התייחס השופט פלג למשמעות הדברים וקבע: "בית המשפט לא מוצא, שמילותיו של הנתבע בפרסומו אינן ברורות או יכולות להיות במחלוקת פרשנית. האדם הסביר הקורא את הפרסום מבין היטב את כוונתם".

השופט הסביר כי לפי משמעות הפרסום, זיו, יאיר גולן ונועם תיבון "ידעו מראש להתייצב בעוטף עזה בבוקר טבח 7/10/23 כדי להצטלם ולהתפרסם", בעוד שחיילי צה"ל שהופתעו ונהרגו במתקפה לא ידעו מראש על העומד להתרחש.

בהמשך קבע פלג באופן מפורש: "ההנחה העומדת בבסיס הפרסום של הנתבע היא ברורה: ישראל זיו וחבריו ידעו מראש על הטבח המתוכנן ולא עדכנו את צה"ל".