איראן חושפת: זה היעד הסודי שפגענו בו הלילה

דובר משמרות המהפכה טען את הדברים בהודעה שפורסמה לפני זמן קצר, על פי תיאורו, בוצעו פגיעות מדויקות כנגד שורה של תשתיות אמריקאיות, כולל מה שתיאר כ'מערכות לווין חשאיות'.

ממשמרות המהפכה נמסר לפני זמן קצר: "כחלק משלב 31 המתמשך של מבצע 'רעם', כנקמה על דמם של אנשים חפים מפשע וחברי חיל הטילים הגיבורים, הבוקר הצבא של הרפובליקה האסלאמית של איראן תקף את מערכות התקשורת הלוויינית בבסיס אל מינהד באיחוד האמירויות".

בנוסף, טענו כי בוצעו פגיעות בעוד יעדים רבים: "מחסני הציוד, ומחסני מטוסי הקרב של צבא הטרור האמריקאי בבסיס אל ג'בר בכווית".

"כחלק מהמבצע גם בוצעו פגיעות במערכות הרדאר החדשות שנפרסו רק לאחרונה במרחב".