אחרי שהאשים את ישראל במשבר ההגירה: ר"מ ספרד מתקפל

במהלך השבוע שעבר האשים ראש ממשלת ספרד את מרוקו, רוסיה ואף את ישראל בקשר למשבר ההגירה ההמוני בסאוטה, הטריטוריה הצפון אפריקאית של ספרד הגובלת במרוקו.

במהלך סוף חודש יולי פרצו עשרות אלפים את גבולות הטרטוריה והסתננו פנימה בהמוניהם, כאשר על פי המשטרה המקומית, המסתננים ניצלו את פריסת המשטרה והכוחות לטיפול בשריפות הרבות שפשוט אז על ספרד וצרפת, וחדרו לסאוטה כמעט ללא התנגדות.

על פי ההערכות, תוך שעות בודדות חדרו לסאוטה הספרדית בין 60 ל-מאה אלף מהגרים בלתי חוקיים. בהופעת פודקאסט לפני כשבוע, ראש ממשלת השמאל הקיצונית של ספרד, פדרו סאנצ'ז, הצטרף אל תאוריות קונספירציה אנטישמיות, והאשים את ישראל, באותה נשימה עם רוסיה ומרוקו, בגרימת הבעיה.

סאנצ'ז טען אז כי נוהל קמפיין מאורגן ברשתות לשכנע את האזרחים המרוקאים שישתלם להם לחצות את הגבול, ושיקבלו מעמד ספרדי בסאוטה. על פי סאנצ'ז, למרוקו יש שאיפות טריטוריאליות בסאוטה, רוסיה רוצה לפגוע באחדות האיחוד האירופאי, וישראל רואה בממשלת ספרד יריב ואויב.

כעת, בנאום שקיים לפני זמן קצר מעל בימת הפרלמנט הלאומי של ספרד, נאלץ ראש הממשלה הספרדי לחזור בו מהאשמותיו, ולהודות כי כלל לא היה קמפיין מאורגן מהסוג שתיאר, אלא התרחשה פריצה ספונטנית כאשר ההגנות על סאוטה היו לא מספקות, בעקבות מדיניות הממשלה.

"אני יכול להבטיח שלא נמצאה שום הוכחה לכך שכל גוף, דיפלומטי, מדיני, אזרחי או מכל סוג אחר שניתן להעלות על הדעת, לקח חלק באירועי החדירה לסאוטה, ולא ניתן להפנות אצבע אל מרוקו, או מדינות אחרות, כאחראיות ישירות לעניין" הודיע סאנצ'ז בנאום בבית המחוקקים הנמוך של ספרד.

על פי המשטרה הספרדית, וחקירה עצמאית של המשמר האזרחי, אכן הייתה התארגנות ברשתות החברתיות, אך זו הייתה לטענתם, עצמאית ולא מובלת על ידי גורמים חיצוניים.