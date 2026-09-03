ניצחון כפול למשפחת בנאי: תוך יומיים כבשו שתי תוכניות ריאליטי

אורי בנאי ואמיר בנאי ( צילום: רן יחזקאל \ שי פרנקו )

יש משפחות שהשם שלהן כבר הפך לחלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית, ומשפחת בנאי היא כנראה אחת הבולטות שבהן. במשך דורות יצאו ממנה כמה מהזמרים, השחקנים והיוצרים המוכרים בישראל - והשבוע המשפחה המפורסמת הוכיחה שהיא יודעת לכבוש לא רק את הבמות, אלא גם את תוכניות הריאליטי.

בתוך ימים ספורים בלבד נרשמו במשפחה שתי זכיות שונות בשתי תוכניות: אורי ואנה בנאי הוכתרו לזוכים הגדולים של "פאוור קאפל", ואילו אמיר בנאי ורומי נוף קטפו את המקום הראשון בגמר "רוקדים עם כוכבים". קודם אורי, ואז הגיע אמיר הראשון להביא את הניצחון למשפחה היה אורי בנאי, שהתחרה ב"פאוור קאפל" יחד עם אשתו אנה. השניים הגיעו לגמר מול אסי ועדי בוזגלו ועומרי ודורין קנדה, ובסופו של הערב הוכתרו ל"פאוור קאפל של ישראל" ויצאו מהתחרות עם פרס של 399 אלף שקלים. אלא שבמשפחת בנאי החגיגות אפילו לא הספיקו להירגע - וכבר הגיע ניצחון נוסף.

אמיר ורומי ( צילום: אורטל זיו דהן )

אמיר בנאי, בנה של אורנה בנאי, הגיע לגמר "רוקדים עם כוכבים" אחרי עונה שבה הפך לאחד המתמודדים הבולטים על הרחבה. יחד עם הרקדנית רומי נוף הוא הצליח להגיע עד למקום הראשון ולזכות בגביע הגדול, כשהוא גובר בגמר על נועה כהן, שירי מימון ובר ברימר ובני זוגם לריקוד.

שני ענפים, שני ריאליטי, שבוע אחד

ואם שם המשפחה גרם לכם לתהות מה בדיוק הקשר בין השניים - אורי ואמיר משתייכים לשני ענפים שונים בשושלת בנאי המפורסמת.

אורי הוא בנו של גברי בנאי, חבר "הגשש החיוור", בעוד אמיר הוא בנה של אורנה בנאי ונכדו של יצחק בנאי. אורנה היא אחותם של אביתר בנאי ומאיר בנאי ז"ל, כך שאמיר גדל בתוך אחד הענפים המוזיקליים והאמנותיים המוכרים ביותר במשפחה.

וזה כמובן רק חלק קטן מהעץ המשפחתי. לאורך השנים משפחת בנאי הביאה לתרבות הישראלית שמות כמו יוסי בנאי, אהוד בנאי, יובל בנאי, אביתר בנאי, מאיר בנאי, אורנה בנאי, גברי בנאי ורבים נוספים.

עכשיו, לדורות של מוזיקה, משחק וקומדיה, אפשר להוסיף גם הישג קצת אחר: בתוך ימים ספורים שני בני משפחת בנאי יצאו כמנצחים משתי תוכניות ריאליטי שונות.

אורי ואנה לקחו את "פאוור קאפל", אמיר ורומי כבשו את "רוקדים עם כוכבים" - ואם היה צריך עוד הוכחה לכך שמשפחת בנאי יודעת להשאיר חותם כמעט בכל מקום שאליו היא מגיעה, השבוע הזה בהחלט סיפק אותה.