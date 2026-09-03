ענת קם נגד עובדי שב"ס: "לא משכילים, אפס שאיפות בחיים"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף היום (חמישי) בחריפות את ענת קם העיתונאית, שריצתה בעבר עונש מאסר לאחר שבמהלך שירותה הצבאי העבירה מסמכים סודיים לעיתונאי אורי בלאו, בעקבות דברים שפרסמה נגד עובדי שירות בתי הסוהר, שבהם התייחסה בין היתר להשכלתם, למעמדם הסוציו-אקונומי ולשאיפותיהם בחיים.

קם כתבה: "חלק לא קטן מעובדי שב"ס הם אנשים שמשק כנפי פרפר מקרי בעבר שלהם שם אותם בצד ה'נכון' של הסורגים ולא בצד השני".

בהמשך התייחסה קם למאפיינים של אותם עובדים, וכתבה: "אנשים לא משכילים, ממעמד סוציואקונומי נמוך, שירות במג"ב ואפס שאיפות בחיים חוץ מעבודה מסודרת".

את דבריה חתמה בטענה הנוגעת לגיוס כוח האדם בשירות בתי הסוהר: "במצוקת כוח האדם של שב"ס מקבלים כל אדם עם דופק ואלה התוצאות".

הפרסום עורר תגובה חריפה מצד בן גביר, שבחר להתייצב לצד אנשי שב"ס ולתקוף את הדברים באופן אישי. "והנה שוב גזענות והתנשאות שמאלנית דוחה ולא מפתיעה של המרגלת הבזויה על לוחמי שב״ס הגיבורים, חוד החנית במלחמה בטרור", כתב.

בן גביר המשיך והציג מנגד את אנשי שירות בתי הסוהר ואת הגידול במספרם בתקופת כהונתו: "אני גאה בכל אחד ואחת מ-11,000 לוחמי ולוחמות הכליאה, גידול של 2,000 כאלה בתקופתי ובתקופת הנציב הנפלא קובי יעקובי".

בסיום תגובתו התייחס בן גביר ישירות לדבריה של קם על "אפס שאיפות בחיים", והשתמש באותה מילה כדי להשיב לה: "שיש להם 'שאיפה' אחת, להגן על החיים של כולנו, כולל על אפס כמוך".

כך הפך הפרסום של קם על עובדי שב"ס לעימות פומבי עם השר הממונה על הארגון, כאשר במוקד נמצאים דבריה על הרקע והשאיפות של העובדים, ומנגד תגובתו החריפה של בן גביר והגנתו על 11 אלף לוחמי ולוחמות הכליאה.