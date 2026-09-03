איום נואש? איראן העבירה אזהרה חריפה לישראל וארה"ב

על פי דיווחים מפי גורמים בכירים, המשטר האיראני העביר שורה של איומים לאחרונה, בהם הזהיר כי פעולה ישראלית נגד רכס עלי טאהר תוביל לתגובה איראנית נחרצה על ישראל, ועלולה אפילו להוביל למתקפת טילים ישירה של איראן על ישראל.

על פי הדיווחים, במהלך חודש אוגוסט, העבירה איראן מספר אזהרות בנושא רכס עלי טאהר, המתקן המבוצר של חיזבאללה מתחת לאדמת דרום לבנון, בתוכו נצורים כעת על פי ההערכות עשרות מחבלים ומפקדים בכירים, בהם גם אנשי חיזבאללה וגם אנשי משמרות המהפכה.

איראן העבירה את המספר דרך ערוצים דיפלומטיים בזמן שיחות שניהלו עם עומאן, בו הזהירה במהלך חודש אוגוסט כי "נגיב בעוצמה אם יימשכו המתקפות על רכס עלי טאהר".

על פי הערכות, רבים מהאנשים הנצורים ברכס ונמצאים תחת מערכה ישראלית מתמשכת הינם מפקדים איראניים הפועלים לצד חיזבאללה, ייתכן גם בכירים בכוחות קודס של המשטר.

ישראל מנהל מערכת שקטה אך עיקשת להכנעתו של הרכס, כאשר על פי דיווחים קודמים בעולם ישראל ביצעה מספר פעולות כנגד תשתיות הרכס, כולל ניתוק מים, חשמל, אוורור ואף פעולות חדירה חשאיות על ידי כוחות מיוחדים.