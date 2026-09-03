מתכוננת לנפילת אירופה? אוסטריה תאסור את האסלאם בחוקה

הקנצלר האוסטרי האנטי-מוסלמי והידידותי לישראל, כריסטיאן שטוקר, מקדם תוכנית מקיפה בה ייאסר באופן מוחלט בדין המדינה כל סוג של איסלאם פוליטי, ותאסר קידום אידיאולוגייות מוסלמיות באופן פוליטי.

על פי שטוקר, מטרת המהלך היא להתמודד מסכנות הנובעות מחברותה של המדינה באיחוד האירופאי, וגלי ההגירה המוסלמים שהתגבר בעשור האחרון ומאיימים על הדמוגרפיה המקומית.

הקנצלר הסביר: "אני לא רוצה ולא מוכן שילדיי או ילדי האומה יגדלו במדינה מוסלמית, אסור לנו לתת לילדינו להתחנך על ברכי האסלאם הפוליטי".

המהלך שמקדם שטוקר, עם תמיכה רחבה בחברי הפרלמנט, יכלול את האסלאם הפוליטי ותנועותיו הרבות כאידיאולוגיות אסורות על פי החוקה, הדומה לנאציזם.

שטוקר הוסיף והזהיר: "אסור לתת ליום לבוא בו למטיפים הקיצוניים במסגדים יש את הכוח לומר לפרלמנט מה לעשות".