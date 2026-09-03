בשירות גינזבורג וגוטליב: ההחלטה הדרמטית של סולברג

יו״ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קבע היום (חמישי) כי חבר כנסת שהודיע בפומבי שבכוונתו להתמודד מטעם מפלגה אחרת בבחירות הבאות, נחשב ככלל למי שפרש מסיעתו. עם זאת, סולברג קבע חריג שיאפשר לחבר הכנסת להישאר בתפקידו ואף להתמודד בהמשך מטעם מפלגה אחרת.
ההחלטה ניתנה בעקבות פנייתו של ח״כ איתן גינזבורג, חבר סיעת כחול לבן, שביקש לדעת האם הוא נדרש להתפטר מהכנסת בעקבות החלטתו להתמודד בבחירות הקרובות ברשימה שיגישו המפלגות "ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווה" ו"יש עתיד, בראשות יאיר לפיד".
על פי סעיף 6א לחוק יסוד: הכנסת, חבר כנסת שפרש מסיעתו ולא התפטר מכהונתו בסמוך לפרישה, לא יוכל להתמודד בבחירות הבאות ברשימת מועמדים מטעם מפלגה שכבר מיוצגת בכנסת.
בחודש מאי הודיע גינזבורג לראשי כחול לבן כי לא יתמודד מטעמה בבחירות הקרובות. גינזבורג והסיעה הסכימו כי הוא ימשיך לפעול לפי עמדת הסיעה וכי היא לא תבקש להכריז עליו כפורש, כדי שלא יתפטר ובמקומו יתמנה חבר כנסת שיחזק את הקואליציה.
ב-9 באוגוסט הודיע גינזבורג בפומבי כי בכוונתו להתמודד ברשימה של מפלגות בנט ויש עתיד. בעקבות ההודעה הוא ביקש מסולברג חוות דעת מקדמית בשאלה האם הוא נחשב לפורש מכחול לבן ולכן נדרש להתפטר.
סולברג קבע כי הודעה פומבית על החלטה להתמודד מטעם מפלגה אחרת מבטאת ניתוק מהסיעה ומעבר לנתיב פוליטי חלופי. לכן, ככלל, יש לראות בחבר הכנסת כמי שפרש מסיעתו החל מהרגע שבו הודיע בפומבי על התמודדותו במפלגה אחרת.
אלא שלצד הקביעה הזו הציב סולברג חריג: אם הסיעה מסכימה במפורש ובכתב, במהלך 90 הימים שלפני הבחירות, שחבר הכנסת לא ייחשב לפורש למרות כוונתו להתמודד מטעם מפלגה אחרת, ובמקביל הוא ממשיך לפעול בהתאם למשמעת הסיעתית, אין לראות בו כמי שפרש.
בהתאם לכך, חוות הדעת של סולברג היא שגינזבורג אינו נחשב למי שפרש מסיעתו, ולכן הוא אינו נדרש להתפטר מהכנסת כדי להתמודד מטעם מפלגה אחרת.
עם זאת, מדובר בשלב זה בחוות דעתו המשפטית של יו״ר ועדת הבחירות ולא בהכרעה הסופית. חוות הדעת תונח בפני מליאת ועדת הבחירות המרכזית, והיא שתקבע את עמדתה בעניין.
עוד זבל לך הביתה מקווה שישימו אותו במקום לא ראלי .כל העכברים בורחים . חבר כנסת זה לא עבודה זבלים