בשירות גינזבורג וגוטליב: ההחלטה הדרמטית של סולברג

יו״ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קבע היום (חמישי) כי חבר כנסת שהודיע בפומבי שבכוונתו להתמודד מטעם מפלגה אחרת בבחירות הבאות, נחשב ככלל למי שפרש מסיעתו. עם זאת, סולברג קבע חריג שיאפשר לחבר הכנסת להישאר בתפקידו ואף להתמודד בהמשך מטעם מפלגה אחרת.

ההחלטה ניתנה בעקבות פנייתו של ח״כ איתן גינזבורג, חבר סיעת כחול לבן, שביקש לדעת האם הוא נדרש להתפטר מהכנסת בעקבות החלטתו להתמודד בבחירות הקרובות ברשימה שיגישו המפלגות "ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווה" ו"יש עתיד, בראשות יאיר לפיד".

על פי סעיף 6א לחוק יסוד: הכנסת, חבר כנסת שפרש מסיעתו ולא התפטר מכהונתו בסמוך לפרישה, לא יוכל להתמודד בבחירות הבאות ברשימת מועמדים מטעם מפלגה שכבר מיוצגת בכנסת.

בחודש מאי הודיע גינזבורג לראשי כחול לבן כי לא יתמודד מטעמה בבחירות הקרובות. גינזבורג והסיעה הסכימו כי הוא ימשיך לפעול לפי עמדת הסיעה וכי היא לא תבקש להכריז עליו כפורש, כדי שלא יתפטר ובמקומו יתמנה חבר כנסת שיחזק את הקואליציה.

ב-9 באוגוסט הודיע גינזבורג בפומבי כי בכוונתו להתמודד ברשימה של מפלגות בנט ויש עתיד. בעקבות ההודעה הוא ביקש מסולברג חוות דעת מקדמית בשאלה האם הוא נחשב לפורש מכחול לבן ולכן נדרש להתפטר.

סולברג קבע כי הודעה פומבית על החלטה להתמודד מטעם מפלגה אחרת מבטאת ניתוק מהסיעה ומעבר לנתיב פוליטי חלופי. לכן, ככלל, יש לראות בחבר הכנסת כמי שפרש מסיעתו החל מהרגע שבו הודיע בפומבי על התמודדותו במפלגה אחרת.