הבכיר האמריקאי חושף: פרצנו סופית את מצר הורמוז

כריס רייט, שר האנרגיה האמריקאי, חשף לפני זמן קצר מספרים חדשים ומשמעותיים כעדות לכך שארה"ב שברה את אחיזת החנק האיראנית על מצר הורמוז, ועל זרימת הנפט דרכו.

על פי רייט, כמות הנפט שמצליח להזרים הצי האמריקאי דרך המסלול החדש שפולס סמוך לחופי עומאן, עולה מידי יום. בעוד שבשבועות האחרונים המספרים דיברו על ממוצע של כעשר מיליון חביות נפט ביום, כעת מעדכן שר האנרגיה כי המספרים הם כבר באזור ה-17 מיליון חביות נפט מידי יום.

רייט הסביר בדבריו: "איראן שיחקה את הקלף הזה כדי לנסות להחזיק את העולם כבן ערובה, בתקווה שכולם יכנעו לצרכים שלהם. זו שטות, זהו זה נגמר".

"מאז יום שני, חיל הים האמריקאי ליווה יותר מ-17 מיליון חביות נפט גולמי שצפו החוצה ממצר הורמוז מידי לילה, זה כבר מעל הרמות מלפני העימות".

למרות דבריו של רייט, יש לציין כי על פי סטטיסטיקות קודמות, הרבה יותר מ-17 מיליון חביות נפט יצאו מהמצר לפני תחילת הלחימה גם ביחס למספרים אלו.