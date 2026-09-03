20 משפחות ביום אחד: השכונה החדשה בצפון השומרון

20 משפחות חדשות, ובהן עשרות ילדים, עלו היום (חמישי) ליישוב חרמש שבצפון השומרון, במסגרת מהלך להרחבת היישוב. בטקס שנערך במקום נחנכה שכונה חדשה, ובמקביל נפתחו ביישוב גן ילדים ומעון.

בעקבות הצטרפות המשפחות הוקמה בחרמש שכונת קרוואנים בשיתוף תנועת אמנה, שנועדה לאפשר את קליטתן. במועצה האזורית שומרון מציגים את המהלך כחלק מתנופת ההתיישבות שמקודמת בתקופה האחרונה בצפון השומרון.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בירך את המשפחות ואמר: "מצדיעים לוותיקי הישוב שניצחו את הטרור והקשיים, ההתיישבות כאן היא הלב הפועם של הארץ, חרמש יהיה ישוב ענק מלא ילדים ובנייה".

דגן הוסיף: "היום אנחנו רואים בעיניים כיצד חזון ההתיישבות הופך למציאות חיה ונושמת. הגעתן של 20 משפחות חדשות ליישוב חרמש ביום אחד היא אמירה ברורה של עם ישראל, אנחנו כאן כדי להעמיק שורשים, לבנות ולהיבנות".

גם מזכ"ל אמנה, זאב חבר, זמביש, התייחס להתרחבות ואמר: "הפלא הגדול הוא שאנחנו מקימים בו זמנית עשרות יישובים, ואנשים צובאים עלינו, והם מבקשים להתקבל ליישובים".

לדבריו, המצטרפים מגיעים הן מההתיישבות הוותיקה והן מערים ברחבי הארץ: "אנחנו מצליחים ברוך השם לבסס ולאכלס את כל הדבר הגדול שנבנה".