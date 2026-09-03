הח"כ לשעבר פוצץ ראיון: "תמשיך לראיין את עצמך". צפו

דרמה ופיצוץ קולני באולפן: חבר הכנסת לשעבר, אלוף (מיל') איל בן ראובן, התראיין אמש בתוכנית "7 שרון גל" בערוץ i24NEWS, אך השיחה הטעונה הלכה והסלימה עד שטופלה בנטישה דרמטית של המיקרופון בשידור חי.

בפתח הריאיון התייחס בן ראובן לסוגיית יהודה ושומרון והציג עמדה נחרצת נגד התיישבות. "אני לא מדבר היום על מדינה פלסטינית, אני כן מדבר על היפרדות מהפלסטינים לצורך תיקון דמוגרפי", הצהיר, והוסיף טענה חריפה לגבי הנעשה בשטח: "המתפרעים ביהודה ושומרון הם לא קומץ. מה שקורה ביהודה ושומרון הוא האיום הקיומי החמור ביותר על מדינת ישראל היום".

המראיין שרון גל הקשה עליו מיד לגבי הלגיטימציה של הופעותיו בתקשורת ה זרה, שם הוא מבקר את מדיניות ישראל. בן ראובן השיב: "האנטישמיות היא לא בעיה שאנחנו גורמים לה, אנחנו מנסים להתמודד איתה. אנחנו נמצאים במצב של אסון כאשר אנשים שהם בני עמנו מתנהגים בצורה שאיני מקבל מבחינה ערכית. התכלית של השיח בחו"ל היא לעצור מעשים בלתי נסבלים של גורמים יהודים שאני בז להם".

כאשר גל תהה מדוע יש צורך לפנות דווקא לציבור ולתקשורת בחו"ל ובכך לספק נשק להסברה האנטי-ישראלית, טען בן ראובן כי אינו המקור לבעיה: "אני היום לא מסוגל ללכת עם חולצה עם כיתוב בעברית בלונדון. לא אני גורם לזה, מי שגורם לזה הם אותם טרוריסטים יהודים שאם תפתח טלוויזיה בחו"ל תראה תמונות שלהם ולא שלי. אני לא מתדלק את זה, אני עושה את מה שאפשר כדי לעצור את זה".

הטונים באולפן עלו כאשר גל אתגר את ניתוחיו הביטחוניים של בן ראובן לאורך המלחמה, והזכיר כי בעבר קרא פעם אחר פעם לעצור את הלחימה ברצועה ולהסיג את הכוחות. בן ראובן הגיב: "צה"ל השיג הישגים אדירים לכל אורך המלחמה הזו, אבל הממשלה הנוכחית כשלה בסיום המלחמה עם הישג מדיני".

העימות הגיע לשיא כשגל עימת אותו בנקודה ספציפית: "אתה אמרת לצאת מפילדלפי ומנצרים כבר באוגוסט 2024". בן ראובן ניסה להסיט את הדיון: "בוא נדבר על עכשיו. כשהיה צריך להציל חטופים חשבתי שזה הדבר הנכון והחשוב ביותר".

אלא שגל לא הניח לו והטיח בו: "אבל אתה רצית להיכנע. אמרת לצאת ולעצור. היינו יוצאים מחוץ לרצועה, סינוואר היה חי, ואתה אפילו לא אומר 'טעיתי' כשאתה מטיף לכל העולם".

בשלב זה איבד בן ראובן את סבלנותו, קטע את הריאיון ויצא מהאולפן בזעם: "אני לא מטיף לכל העולם, אתה מטיף לכל העולם. אנחנו נכנסים לשיחה אישית, ולכן אני מסיים עכשיו את הריאיון. תודה רבה לך שרון גל, תמשיך לראיין את עצמך".