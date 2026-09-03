בגיל 33 בלבד: כוכבת דיסני הלכה לעולמה

זומבים - ג'פרי מימין ( צילום: הסרט )

עולם דיסני נפרד מאחת הכוכבות המזוהות עם סדרת סרטי "זומבים": השחקנית קרלה ג'פרי הלכה לעולמה בגיל 33 בלבד. ג'פרי, שגילמה את ברי בסדרת הסרטים המצליחה, הלכה לעולמה ב-1 בספטמבר. נכון לעכשיו, סיבת מותה לא פורסמה.

דבר מותה אושר על ידי סוכנות Alexanders Talent Management, שליוותה את ג'פרי מאז שהייתה בת 12. בהודעת הפרידה ממנה סיפרה מנהלתה כי לאורך השנים הפכה ג'פרי להרבה יותר מלקוחה, וביקשה לכבד את פרטיות משפחתה בתקופה הקשה. מהמסך של דיסני ל"זומבים" ג'פרי זכורה לקהל הצעיר בעיקר בזכות דמותה של ברי, המעודדת וחברתה הטובה של אדיסון בסדרת סרטי "זומבים" של דיסני. היא הצטרפה לסרט הראשון, שיצא בשנת 2018, וחזרה לתפקיד גם בשני סרטי ההמשך שיצאו ב-2020 וב-2022. הדמות של ברי הפכה לאחת הדמויות האהובות בזיכיון, וג'פרי המשיכה ללוות אותה גם לאחר סיום טרילוגיית הסרטים, כשדיבבה אותה בסדרת האנימציה "Zombies: The Re-Animated Series".

קרלה ג'פרי ( צילום: מתוך עמוד הטיקטוק שלה )

התחילה לשחק כבר בילדות

למרות שעבור רבים היא תיזכר בעיקר בזכות "זומבים", הקריירה של ג'פרי החלה שנים קודם לכן. היא נכנסה לעולם המשחק כבר בילדות והופיעה לאורך השנים בשורה של הפקות טלוויזיה וקולנוע.

בין היתר השתתפה בסדרות "Shake It Up", "Good Luck Charlie", "תרגיע", "Scream Queens", "Crazy Ex-Girlfriend" ו-"American Vandal". אחד מתפקידיה הראשונים היה בסרט "Phat Girlz", שיצא בשנת 2006.

גם אחיה התאום, קרלון ג'פרי, מוכר לצופי דיסני, לאחר שכיכב בין היתר בסדרה "A.N.T. Farm".

לאחר פרסום דבר מותה החלו חברים וקולגות מהתעשייה להיפרד ממנה ברשתות החברתיות, בהם גם מיילו מנהיים, שכיכב לצדה בסדרת סרטי "זומבים".

ג'פרי הותירה אחריה קריירה שהחלה כשהייתה ילדה ונמשכה במשך יותר משני עשורים. היא הייתה בת 33 במותה.