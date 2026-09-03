בג"ץ משנה כיוון: האיסור של סולברג ייבחן מחדש

נועם סולברג ( צילום: חיים גולדברג / פלאש 90 )

בג״ץ קבע היום (חמישי) את המשך ההליך בעתירת הליכוד נגד החלטת יו״ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, שאסר על נציגי הסיעות והרשימות בקלפיות לדווח למפלגות בזמן אמת על נוכחותו של אדם בקלפי, על עצם הצבעתו ועל נסיבותיה.

בתום הדיון התקבלה הצעת הפשרה של בג״ץ, שלפיה הסוגיה תועבר לדיון ולהכרעה במליאת ועדת הבחירות המרכזית. בהתאם להחלטת בג״ץ, פנייתו של עו״ד שחר בן מאיר, שבעקבותיה ניתנו החלטות סולברג, תועבר למליאת הוועדה, שתכריע בה “כחוכמתה, על יסוד מכלול הנתונים”. המשמעות היא שהחלטותיו של סולברג לא יהיו סוף פסוק בשלב זה. בג״ץ קבע כי החלטות יו״ר ועדת הבחירות שעומדות במוקד העתירה ישמשו כחוות דעת משפטית מטעמו ויובאו בפני מליאת הוועדה. מליאת ועדת הבחירות תידרש להכריע בנושא עד יום ראשון, 6 בספטמבר, בשעה 17:00. היא תוכל לקבל את עמדתו של סולברג בנושא או להכריע אחרת. לאחר קבלת ההחלטה, הצדדים יעדכנו את בג״ץ בתוצאות הדיון. במהלך הדיון בעתירה הקשו השופטים על נציג הליכוד בנוגע לניטור המצביעים בקלפיות ואמרו: “אין ספק שיש כאן פגיעה בפרטיות”. בהרכב שדן בעתירה יושבים השופטים יעל וילנר, אלכס שטיין וחאלד כבוב.

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אלא שהכרעת ועדת הבחירות לא תסיים בהכרח את ההליך. בג״ץ כבר קבע דיון המשך בעתירת הליכוד ליום רביעי, 9 בספטמבר, בשעה 8:00. בשל לוח הזמנים הדחוף נקבע גם כי הדיון יתקיים כאילו ניתן צו על תנאי.

השופטים העניקו להסכמות הצדדים תוקף של החלטה והבהירו כי כל טענות הצדדים נשמרות, הן בפני ועדת הבחירות והן לאחר שתתקבל החלטתה. כך, המחלוקת סביב האפשרות להעביר למפלגות מידע בזמן אמת מהקלפיות עוברת כעת למליאת ועדת הבחירות, לפני שתחזור פעם נוספת לבג״ץ.