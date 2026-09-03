שלמה פילבר מעריך: אחרי הבחירות הוא יעלם

האם הריצה העצמאית ללא פשרות תוביל לקץ דרכו הפוליטית של אחד השמות המבטיחים בימין? בריאיון שהעניק לטל מאיר בתוכנית "ישראל הבוקר" בערוץ 14, הציג האנליסט הפוליטי ומנהל הסקרים שלמה פילבר ניתוח נוקב על מעמדו המדרדר בסקרים של תא"ל (מיל') עופר וינטר ומפלגתו "עמך ישראל".

פילבר התייחס תחילה למהלכי השריונים האחרונים ברשימה, ובראשם הצבתו של יוסף חדאד במקום השני, והסביר כי מדובר בניסיון לפזול לקהלים חדשים שאינם נמנים על הבסיס הטבעי של וינטר. עם זאת, הוא הדגיש כי המהלך אינו מצליח לייצר את האימפקט המבוקש.

"בוא נאמר שווינטר כשהוא שריין את יוסף חדאד במקום השני שלו והלך איתו ביחד, זה כאילו רצה לפזול לקהלים האחרים שיוסף חדאד מביא, שהוא עצמו לא מביא", אמר פילבר. "אבל אם אנחנו נתייחס לא בצד הפרסונלי אלא בצד של התהליך עצמו… את זה כן ראינו ואנחנו רואים את זה בסקרים – שבן אדם לבד לא גורר אחריו לא מפלגה ולא אנשים לאן שהוא רוצה לקחת אותם".

כדי להמחיש את הבעייתיות במהלך, השווה פילבר את הריצה של וינטר למהלכי עבר של פוליטיקאים בכירים אחרים במחנה הלאומי. "אפשר להסתכל אולי על הצד השני – תסתכלו על יולי אדלשטיין וגלעד ארדן, ששניהם יצאו לדרך כשהם באו ואמרו: 'אנחנו ימניים, אנחנו יוצאי ליכוד… מחזיקים בדעות הימניות שלנו, אבל עכשיו אנחנו הולכים לאג'נדה חדשה ולקהלים חדשים'. הם קיוו שאחריהם ילכו לא מעט ליכודניקים שהעריכו את פועלם, וזה לא קרה".

לדבריו, אף שעד לאחרונה נחשב וינטר לדמות אהודה ופופולרית במיוחד בקרב הציונות הדתית ובוחרי הימין, הסירוב שלו להתחייב לגוש מעורר נגדו רתיעה אלקטורלית. "בשנה האחרונה וינטר היה השם הכי חם בקרב בוחרי הימין והליכוד. כולם רצו לראות אותו משתלב בממשלת הימין הבאה… ומה קרה בכל זאת? מתברר שהציבור הימני בא ואומר: 'אני רואה את שלמות הגוש ואת ניצחון הימין מעל הכל, לפני אנשים ולפני מפלגות'. ולכן אם בן אדם הולך כמפלגה עצמאית או שהוא לא מצהיר שהוא בוודאות ישלים לגוש מה שצריך – אנשים באותו רגע מפסיקים לתמוך".