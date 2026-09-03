ברק סרי התפוצץ בשידור: "חוצפנית, עלובה; אני בז לך"

הסערה הציבורית והפוליטית בעקבות הראיון של שרה נתניהו ממשיכה להכות גלים: הפרשן והמגיש ברק סרי יצא הבוקר במתקפה חריפה ויוצאת דופן בתוכניתו ברדיו 103FM נגד רעיית ראש הממשלה, בעקבות הדברים שאמרה על יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן והתנהלותו בבוקר 7 באוקטובר.

סרי לא חסך במילים קשות והטיח בשידור: "בחוצפתה, בעליבותה, היא יושבת ומחלקת ציונים ומבטלת – אני בז לך מעומק ליבי. אני בז לך על הדברים האלה, אני בז למה שאת מייצגת, אני בז לכל מה שעשית עד היום במדינת ישראל, וזה בא לידי ביטוי באותו ריאיון".

הרקע לסערה: תיאוריות הקונספירציה והאיומים בתביעה

המתקפה החריפה של סרי מגיעה על רקע ראיון שהעניקה שרה נתניהו לערוץ 14, אשר עורר זעם נרחב במערכת הפוליטית.

במהלך הראיון רמזה נתניהו לתיאוריית קונספירציה לפיה יו"ר הדמוקרטים, אלוף במיל' יאיר גולן, ידע מראש על מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

נתניהו תמהה כיצד גולן היה לבוש במדים ומוכן לצאת לדרום בשעה מוקדמת כל כך – זאת על אף שבפועל גולן ירד לעוטף ביוזמתו כחצי שעה לאחר תחילת המתקפה, עלה על מדים, חבר לכוחות בשטח וחילץ אזרחים רבים תחת אש.