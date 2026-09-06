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"מסכת כזבים" של יעד בירן, כריכת הספר. ( צילום: באדיבות הוצאת "פרדס" )

מה אתם זוכרים משנות התשעים? את הסכמי אוסלו? את הדיבורים המנופחים על שלום? או אולי את המוזיקה הבועטת של אביב גפן? עבור ד״ר יעד בירן, מי שהיה אז נער דתי בן 18 מפתח תקווה, השנים האלה היו בעיקר מבוך אחד גדול של חיפוש עצמי, יצרים מודחקים וניסיון נואש למצוא גאולה בין כותלי הישיבה.

היום, כשהוא כמעט בן חמישים, חוקר ומרצה ליידיש וסופר מוערך, הוא מוציא לאור את ספרו החדש ״מסכת כזבים״ (הוצאת פרדס). הספר, שנכתב בצל ההלם והחרדה של אחרי השבעה באוקטובר, מחזיר אותנו בטיסה ישירה אל שנות התשעים הסוערות בתוך ישיבה גבוהה פיקטיבית בשומרון בשם ״מעלה ירבעם״. בשיחה כנה ואמיצה איתו, בירן פותח הכל: מהשדים האישיים שרודפים את בחורי הישיבות, דרך המשבר המוסרי מול השכנים הערבים, ועד לשאלה למה הציונות הדתית מנסה למחוק את הגלות. המרד של הילדים הטובים: ״חיפשתי גאולה שלמה שתחלץ אותי מהבשר״ יעד, בוא נתחיל מההתחלה. איך ילד טוב פתח תקווה מגיע לכתוב ספר כזה פנטסטי ומטורף על עולם הישיבות? ״תראה, גדלתי בבית סרוג קלאסי בפתח תקווה. עשיתי את כל המסלול המגזרי הרגיל: ישיבה תיכונית, ישיבה גבוהה, ישיבת הסדר ושירות בצבא. אבל בפנים, מתחת לכיפה ולציציות, תמיד בער בי חיפוש ממושך. המסע שלי לחילוניות לא קרה ביום אחד. שנים נאחזתי בכל מיני פרשנויות פילוסופיות אקזיסטנציאליסטיות, וניסיתי לנסח לעצמי איזו יהדות פוסט-מודרנית או מסורתית, עד שבסוף מצאתי את עצמי כיהודי חילוני שהתרבות היהודית עדיין סופר חשובה לו. הספר הזה הוא מה שנקרא 'אוטו-פיקציה'. הקשר למציאות קיים אבל הוא רופף. יצרתי שם ישיבה דמיונית בשם 'מעלה ירבעם' והגיבור שלי, אלול, הוא בעצם השתקפות של הנער שהייתי בגיל 18. הוא מחפש מוצא מסבך הנעורים שלו, תובע לעצמו גאולה שלמה שתחלץ אותו מכבלי הבשר ותעניק פשר לחיים שלו, ונוסע אל 'הר הקסמים' מעבר לקו הירוק.״ ש: בספר אתה מתאר את המרד של אלול בהורים שלו לא כבריחה לתרבות חילונית, אלא דווקא כהקצנה דתית. זה משהו שחווית בעצמך? ת: ״לגמרי. בניגוד לנערים חילונים שמרדו בהורים שלהם עם סיגריות, מסיבות ומוזיקת רוק, המרד של אלול – ושל רבים מאיתנו אז – היה מרד קדוש. הוא הפך את הקערה על פיה כדי לברוח מהדתיות הפושרת והבורגנית של פתח תקווה. כמו שכתבתי בספר: 'לא הוא. לא אלול. הוא בחר במרד אחר לגמרי. הוא הפך את הקערה על פיה ושינה את כללי המשחק. הוא גידל זיפים מגרדים בשלושת השבועות, לבש מכנסיים ארוכים גם בקיץ, גרביים עם סנדלים, קשר את ציציותיו במו ידיו ובכוונה מלאה, התפלל שלוש פעמים ביום בבית כנסת, החרים את בית הקולנוע שנפתח בשבת, הדיר רגליו מבריכות מעורבות ומחוף הים...' אלול פשוט בז לזעיר-בורגנות המשעממת של ההורים שלו, להחלפת הספות בסלון ולמתנות מהדודה באמריקה. הוא רצה לתקן את העולם, אבל מהר מאוד הוא מגלה שהאמצעים של הישיבה לא באמת מקרבים אותו לגאולה, אלא הופכים לאובססיה ומכשילים אותו.״

יעד בירן. המחבר ( צילום: נומין מונק )

השדונים של שמירת הברית והתנין העיוור שבחצר

ש: אחד הדברים המדהימים בספר הוא הריאליזם המאגי. פתאום יש תנין עיוור בחצר בית המדרש, גולם ארצישראלי שלומד תורה, ושדונים קטנים שנולדים מחטאים של 'שמירת הברית'. מאיפה זה בא?

ת: ״עולם הישיבות של שנות התשעים היה עמוס בחרדות קיומיות וביצרים מודחקים. המיניות היא חלק בלתי נפרד מאיתנו, אבל כשאתה בחברה דתית שרואה בזה טאבו מוחלט, זה מייצר שבר פנימי עמוק. החוויה הזו של 'כיבוש היצר' הופכת לעיתים קרובות לחוויה מעוותת ומפחידה. רציתי לתת לזה ביטוי מוחשי, פיזי, דרך הריאליזם המאגי. בספר, בכל פעם שאלול נכשל ומוציא זרע לבטלה, נולדים מהטיפות שדונים קטנים ומכוערים שמציקים לו:

'...התרוממו באוויר בתנועה מגומגמת, 'בזזז', 'בזזזזזזז', ריחפו מעל לכתפיו, ליוו אותו בזמזומם כשעשה את הדרך מהפנימייה אל בית המדרש. אלול ראה אותם, ועצם את עיניו, ומיהר אל החברותא, אל הגמרא... נדמה היה לאלול שכבידת כדור הארץ הכפילה את עצמה, איבריו היו כבדים יותר. הוא הניף את כף ידו באוויר כדי לגרש אותם, את השדונים המופרעים שלבשו פנים ודמות, פרצוף לאחד שבוז, פרצוף לשני אימה...'

המאבק הזה משתק אותו. הוא עטוף בדיכאון כבד. וגם התנין העיוור שמסתובב בחצר בית המדרש ומאיים לטרוף את התלמידים הוא סוג של משל לפחדים ולמכשולים הרוחניים שאנחנו מייצרים לעצמנו.״

ש: אתה מדבר על זהות מינית מודחקת ועל יציאה מהארון. איך אתה רואה את ההתמקדות של המגזר בצניעות ובאיסורי מין?

ת: ״בעת החדשה, עולם הדת הפך את 'כיבוש היצר' לעמוד התווך המרכזי שלו. נדמה לי שההתמקדות המטורפת הזו באיסורי מין נובעת ממשבר עמוק. החיים הרוחניים והאינטלקטואליים האמיתיים נדדו למקומות אחרים, ומה שנשאר בתוך הדת זו שמרנות מינית שבלונית, בוז ל'בהמיות החילונית' והתבצרות באיסורים שהציבור פשוט לא יכול לעמוד בהם. יהדות שבאמת חפצה בחיים צריכה להציע חוויה דתית עמוקה והרבה יותר משמעותית מזה.״

״אין שום דבר יהודי בתורה של גוש אמונים״

ש: בספר יש גם ביקורת פוליטית ומוסרית חריפה מאוד על מפעל ההתנחלות ועל היחס לשכנים הערבים. מה מפריע לך שם?

ת: ״תראת ארץ ישראל כפי שהיא נתפסת בחוגים של גוש אמונים מתבטאת בדמות של היהודי חסר הפחד, בעל הגוף, שכובש ונלחם. לדעתי, אין שום דבר יהודי בתורה הזו. זו פשוט טרגדיה שהתרבות היהודית העשירה שלנו מצטמצמת רק לקידוש המדינה ומלחמת נצח.

המציאות הפשוטה היא שבאדמה הזו חי עוד עם, ולא יעזרו שום פלפולים כדי להכחיש את זה. עצוב לי שההיסטוריה גלגלה אותנו להקים מדינה במחיר חורבנו של עם אחר, והסירוב המגזרי להכיר בזה מוליך אותנו מהפח אל הפחת. ההיסטוריה הגלותית שלנו לימדה אותנו שיש עצמאות תרבותית שלא תלויה בטריטוריה ובכוח צבאי, ושדווקא העמידה לצד הנרדף והחלש היא הקול היהודי האמיתי.״

ש: אז איך נצא מהשיתוק הזה?

ת: ״רק כשנמצא את הנוסחה האמיתית לחיים משותפים של יהודים וערבים בארץ הזו. כל זמן שנמשיך לחיות בתוך חלומות משיחיים פנטסטיים, אנחנו רק נשקע עמוק יותר בבוץ.״

מבית המדרש של 'מעלה ירבעם' אל ספרות היידיש

ש: היום אתה ד״ר ליידיש, חוקר ומלמד את השפה. איך קשורה היידיש לחוויה הישראלית שלנו כאן?

ת: ״הרבה אנשים חושבים שיידיש שייכת רק לחרדים, אבל זו טעות גדולה. יידיש הייתה השפה של מיליוני יהודים במזרח אירופה. הציונות עשתה מהלך אלים של מחיקת אלפיים שנות גלות ודילוג ישיר מהתנ״ך אל הפלמ״ח. היא תייגה את היהודי הגלותי כדמות נלעגת וחלשה.

ספרות היידיש מציגה את היהודי הפשוט, העממי והשורשי. המחקר שלי מנסה להנכיח מחדש את התרבות המודרנית הזו, שהיא בשר מבשרנו. השאלות שהעסיקו את כותבי היידיש במאה הקודמת – שאלות של זהות, מאבק מעמדי, שילוב בין הייחודי לאוניברסלי – הן בדיוק השאלות שנותרו פתוחות אצלנו גם היום.״

ש: ספרו הקודם שלך, ״לצחוק עם לטאות״, יצא לפני כמעט עשור. למה לקח לך כל כך הרבה זמן להוציא את הספר השני?

ת: ״אתה יודע, 'מצאת מקום חרפתי, מלך כוזר'...״ הוא צוחק. ״בשנים האלה הייתי עסוק בכתיבת דוקטורט, וגם כתבתי והעליתי קברט מצליח ביידיש בשם 'אילתור קברט' (אסתר'ס קברט) שהצגנו בבית שלום עליכם ובכל הארץ. לכתוב חומרים אקטואליים ועכשוויים ביידיש לבמה זו הייתה חוויה מדהימה ששכללה מאוד את יכולת הכתיבה שלי. ואז הגיע השבעה באוקטובר, והחזיר את כולנו בבת אחת אל החרדות, אל הפחדים ואל החיפוש הנואש אחרי אמת.״