פייגלין על המהלך של וינטר: "מתנהג כאחרון השמאלנים"

( פלאש90 )

הקרב על הקולות בגוש הימין עולה מדרגה: יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, שיגר הבוקר מתקפה חריפה ויוצאת דופן נגד תא"ל במיל' עופר וינטר, בעקבות הצהרתו של האחרון כי התנאי המרכזי שלו לכניסה לכל קואליציה עתידית יהיה קידום חוק גיוס חרדים.

"כמה חבל עופר ידידי, כמה חבל שגם אתה מאמץ את שיח השנאה כמנוף פוליטי", פתח פייגלין את דבריו בחשבון הפייסבוק שלו. "לאורך שנים מוציא השמאל בערב הבחירות את השלד של גיוס החרדים מהארון, מלבה שנאת חינם וגורף מנדטים מבלי שיהיה לו כל פתרון פרקטי לגיוס החרדים. זה בדיוק מה שעשה אהוד ברק, זה בדיוק מה שעשה יאיר לפיד – שכמובן לא שינו דבר כשהגיעו לשלטון – וזה בדיוק מה שאתה עושה עכשיו". פייגלין טען כי הדיון בסוגיית הגיוס במתכונתו הנוכחית אינו אלא כלי פוליטי, והציע פתרון חלופי למצוקת כוח האדם בצבא. "מי כמוך יודע, שכדי לפתור את מצוקת כוח האדם בצה”ל, כל שצריך לעשות הוא להחזיר לשירות את 100,000 החיילים שאייזנקוט שיחרר. כל שנדרש הוא חקיקה פשוטה והבעיה נפתרה. החרדים צריכים להתגייס - זה ברור. אבל הדרך לעשות זאת היא לא בעוד סיבוב פוליטי על בעיה שקיימת מאז קום המדינה ואין לה שום קשר למלחמה הנוכחית".

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בהמשך דבריו הבהיר יו"ר זהות מהו הסדר העדיפויות הראוי בעיניו למערכת הבחירות הקרובה, ותקף באופן ישיר את שאיפותיו של וינטר להתמנות לתפקיד בכיר במערכת הביטחון. "הנושא שחובה עלינו לעסוק בו בראש ובראשונה בבחירות הקרובות הוא איך אנחנו מונעים את הטבח הבא! במקום לעסוק בזה, אתה עושה כאחרון השמאלנים, סיבוב פוליטי על החרדים".

"צר לי יקירי, אני מאוד רוצה לראות אותך איתנו בגוש טכני אחד גדול", סיכם פייגלין, אך חתם באמירה נוקבת: "אבל לתפקיד שר הביטחון אנו זקוקים למנהיג שבראש מעייניו עומדים ביטחון ישראל ושלמות העם, לא פופוליזם זול המבקש לגרוף עוד קצת הון פוליטי מתוך ליבוי השנאה לחרדים".