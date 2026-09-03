ניר חפץ על נתניהו: "תקראו לזה ייאוש, תקראו לזה פאניקה"

ניר חפץ, דוברו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס היום (חמישי) בשיחה עם ניסים משעל וענת דוידוב ב־103fm לסערה סביב שרה נתניהו ולעימות עם יאיר גולן. בהמשך מתח ביקורת על התנהלותו של ראש הממשלה לקראת הבחירות וטען: "תקראו לזה יאוש, תקראו לזה פאניקה. הוא מסתובב עם מטף, והוא נאלץ לכבות שריפות".

בפתח דבריו נשאל חפץ אם שרה נתניהו צפויה להתנצל בפני גולן. לדבריו, בשלב זה האפשרות הזאת אינה נראית קרובה, אך הוא העריך כי ההליך המשפטי עשוי להוביל אליה בהמשך.

"אני לא מאמין, מההיכרות שלי איתה, שהיא תיקח את הסיכון לשלם על זה כסף, והיא תשלם. אני מעריך שהם ימשכו זמן עד אחרי הבחירות, ואז בבית המשפט היא תיאלץ להתנצל", אמר חפץ. הוא הוסיף: "אני מניח שאם תהיה התנצלות גורפת בלחץ של בית משפט אחרי הבחירות, יאיר גולן יעדיף את זה ככה".

חפץ התייחס גם להחלטתה של נתניהו לתבוע בחזרה את גולן בעקבות המהומה שאירעה בעת ששהתה במספרה בתל אביב. לדבריו, המהלך לא הפתיע אותו: "הסיפור של המספרה הוא חלק מהתופעה הזאת, הכול קשור בהם".

בהמשך הרחיב את הביקורת ואמר: "זה לא אנחנו, אלה לא הנרצחים במסיבת הנובה, לא האנשים שעושים 500 ימי מילואים, הסיפור זה הם. האם הם יישארו בשלטון או לא יישארו בשלטון, זה הלך המחשבה".

חפץ עבר לעסוק בקמפיין שמנהל נתניהו והביע תמיהה על המסרים הנשמעים מכיוונו, בהם העיסוק בתיאוריות קשר ובאירועי 7 באוקטובר. "אני מבולבל, אני לא מבין את האירוע", הודה. לדבריו, הוא אינו מקבל את הטענה שלפיה העלאת אירועי 7 באוקטובר עשויה לסייע לנתניהו מבחינה פוליטית.