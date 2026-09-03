הסוקר הבכיר מבהיר: יש סיכוי שהוא לא יעבור את אחוז החסימה

האם עופר וינטר יהיה זה שיגרום לגוש הימין לקרוס? על פי דיווחים של פרשנים פוליטיים, ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לנהל מלחמה פוליטית חזיתית נגד וינטר ערב הבחירות, בעיקר בשל חוסר רצונו להתחבר לגורמים אחרים בגוש ולמנוע איבוד קולות קריטי.

ד"ר מנחם לזר, מנכ"ל 'לזר מחקרים' והסוקר של 'מעריב', ניתח ברדיו 103FM את כוחו הפוליטי השברירי של וינטר והסביר כיצד הזיגזג סביב אחוז החסימה מעמיד את גוש הימין כולו בסיכון.