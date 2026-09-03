סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

הסוקר הבכיר מבהיר: יש סיכוי שהוא לא יעבור את אחוז החסימה

הסוקר הבכיר, ד"ר מנחם לזר, מנתח את המגמות של הסקרים האחרונים, ומבהיר: יכול מאוד להיות שהוא לא יעבור את אחוז החסימה

09:29
2 תגובות
קלפי (יונתן זינדל / פלאש90)

האם עופר וינטר יהיה זה שיגרום לגוש הימין לקרוס? על פי דיווחים של פרשנים פוליטיים, ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לנהל מלחמה פוליטית חזיתית נגד וינטר ערב הבחירות, בעיקר בשל חוסר רצונו להתחבר לגורמים אחרים בגוש ולמנוע איבוד קולות קריטי.

ד"ר מנחם לזר, מנכ"ל 'לזר מחקרים' והסוקר של 'מעריב', ניתח ברדיו 103FM את כוחו הפוליטי השברירי של וינטר והסביר כיצד הזיגזג סביב אחוז החסימה מעמיד את גוש הימין כולו בסיכון.

חדשות סרוגים

"וינטר בסקר שלנו לא עובר את אחוז החסימה", שיקף ד"ר לזר את המצב. "גם כשהוא עובר את אחוז החסימה זה על הקשקש. הוא יכול גם לרדת. הוא מתנדנד, אמירות מהסוג הזה (על חיבורים) יכולות לגרום למי שתומך בו להתנדנד. אין מסר חד משמעי".

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
2
בלימה
לפני 26 דקות

אתם עדיין מאמינים למצביא המדומה הזה? אנחנו סופגות את כל המכות ביום יום והוא נלחם רק בשביל הכיסא שלו! נמאס מהפוליטיקה הזולה על הגב שלנו🤬
הצטרפו אלינו