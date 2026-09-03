בוקר של הלם בעזה

זעזוע כבד ומבוכה רבה בצמרת חמאס בעקבות הפעולה הישראלית הנועזת בלב רצועת עזה: על פי דיווח שהתפרסם הבוקר בעיתון "א-שרק אל-אווסט", בארגון הטרור הוחלט על הקמת ועדת חקירה פנימית דחופה בעקבות המבצע שבו נלכד בכיר מנגנון ביטחון הפנים, מועין אל-עראביד, והועבר לחקירה בישראל.
לפי מקורות בארגון ששוחחו עם העיתון, הפשיטה על ביתו לוותה בחילופי אש כבדים, שבמהלכם נהרגה אשתו של אל-עראביד ושניים מבניו נפצעו.
הרקע: המצוד בלב עזה והכספת המודיעינית שנפתחה
הדיווח הבוקר מגיע בהמשך למבצע המיוחד שנחשף בימים האחרונים, במסגרתו פשטו כוחות שב"כ וצה"ל על מתחם בשכונת אל-כתיבה שבמערב העיר עזה. אל-עראביד, שעמד בראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס – הגוף האחראי על המודיעין הנגדי, סיכול הריגול ואבטחת אישים (מנגנון הצמיחה של ארגון "אל-מג'ד" המוכר) – נלכד כשהוא פצוע והועבר במהירות לשטח ישראל.
במהלך הפעולה ביצע חיל האוויר תקיפות חיפוי נרחבות במרחב כדי לאפשר את החילוץ הבטוח של הכוחות. בישראל רואים באל-עראביד נכס מודיעיני מדרגה ראשונה החוזק במידע רגיש במיוחד, ובעקבות לכידתו והחשש מתגובת נקם של חמאס על המבוכה הקשה, נרשמה דריכות גבוהה והועלתה הכוננות לאורך גבול הרצועה.
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