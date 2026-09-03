שובר שוויון: המהלך הדרמטי ששוקלים בגוש האופוזיציה 

( חיים גולדברג / פלאש90 )

מפת הסקרים לקראת הבחירות הקרובות מוסיפה להציג תמונה נזילה במיוחד, כאשר גורל הממשלה הבאה עשוי להוכרע על חודן של אלפי קולות. אבי סולומון ('וואלה') שרטט בשיחה את התרחישים הפוליטיים האפשריים לקראת הירייה האחרונה של סגירת הרשימות, והתייחס לאיומים ולמהלכים שמתוכננים משני צידי המתרס. בכל הנוגע למחנה הימין, סולומון מצביע על שבריריות גדולה שמעוררת דאגה עמוקה בסביבת ראש הממשלה: "הקולות של המפלגות הקטנות פשוט צלחו את אחוז החסימה. הם לא עוברים לאורך כל התקופה האחרונה, אבל מה שקרה בגוש הימין הוא שגם סמוטריץ' ופייגלין עוברים, וגם וינטר עבר על הקשקש". לדבריו, הנתונים הציבוליים האלה מסבירים את התנהלותו של ראש הממשלה: "הכול שברירי וזה מסביר למה נתניהו בוחר להילחם בו ולא לחזק אותו".

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במקביל להתפתחויות בימין, במחנה השינוי נבחנת אפשרות של מהלך דרמטי שמטרתו לשנות את כיוון המרוץ לחלוטין ולייצר גוש חוסם מובהק.

"אני בדקתי עם שני הצדדים את האירוע הזה", חשף סולומון. "אם תהיה הבנה שזה יהיה הגיים-צ'יינג'ר של הבחירות – אז ילכו על המהלך הזה. אנחנו יודעים שהמשחק הזה הוא גושי. יכול להיות שתהיה פה מגה-מפלגה, ממש נושאת מטוסים שתורכב משלושת המפלגות הללו".