משה פייגלין מעריך: זה מספר המנדטים שנקבל בבחירות

ברקע הסכם האיחוד שנחתם בימים האחרונים, יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין התארח בתוכנית 'שבע תשע' ב-103fm אצל ניסים משעל וענת דוידוב, והתייחס לריצה המשותפת בבחירות הקרובות לצדו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', זאת למרות התבטאויותיו החריפות של סמוטריץ' כלפיו בעבר.

כשנשאל על משקעי העבר, בחר פייגלין להציג גישה מפויסת ברוח הימים אלו: "אני חושב שמה שאתם לא מבינים זה שאפשר גם לסלוח. אנחנו בחודש הרחמים והסליחות. זה שאני באמת סולח זה לא מן השפה ולחוץ". פייגלין הוסיף כי הוא מבין את הנסיבות שבהן נאמרו הדברים: "כנראה שלא התנסיתם בלחץ של קמפיינים פוליטיים שמתוכו הוא אמר את הדברים. אני כן התנסיתי ואני יכול להבין איך אדם מגיע לזה. אני שכחתי את זה, אתם עכשיו מזכירים לי".

בהמשך השיחה עמד יו"ר זהות על אופיו של השיתוף הפעולה הפוליטי והדגיש כי אין מדובר באיחוד רעיוני מלא אלא בצעד טקטי בלבד. "אנחנו רצים בבלוק טכני", הבהיר פייגלין. "אנחנו מפלגה נפרדת לחלוטין ממפלגת הציונות הדתית, מעריכים אותה, אך נריץ קמפיין נפרד ונפעל בנפרד אחר כך. אחרי הבחירות כל אחד הולך לדרכו, חד משמעית".