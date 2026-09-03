השר הבכיר מפתיע: הוא יכול להיות חלק מהממשלה שנקים

הניצחון הסוחף בפריימריז של הליכוד כבר מתורגם לתביעות פוליטיות: ימים ספורים לאחר שכבש את המקום הראשון ברשימה בתמיכת כ-46 אלף מתפקדים, שר האנרגיה אלי כהן מסמן את היעד הבא שלו סביב שולחן הממשלה. למרות שנים של חברות בקבינט הביטחוני-מדיני, כהן מבהיר כי הפעם עיניו נשואות דווקא לניהול הכלכלה הישראלית.

בשיחה פתוחה לאתר 'וואלה' הסביר כהן את השיקולים העומדים מאחורי הדרישה לקבל את תיק האוצר: "אני מנוסה בעולמות הביטחון, אך ההשכלה שלי, הניסיון בעולם העסקים והפעילות הפוליטית שלי בתחום הכלכלי עושים אותי מתאים דווקא לתפקיד שר האוצר". לדבריו, תפיסת התפקיד שלו שונה מהמבוצע כיום: "שר אוצר הוא לא גזבר שרק מחלק את העוגה التקציבית, אלא מי שמשימתו העיקרית היא לייצר מנועי צמיחה שיגדילו את המשק והפריון".

את ההישג המרשים בקלפיות הליכוד מייחס כהן לשילוב של עשייה במשרדים השונים לצד עבודת שטח סיזיפית. "בכל תפקיד שאני נמצא אני מביא תוצאות, והמצביעים יודעים להעריך את זה", ציין השר, והוסיף בחיוך על סדר יומו: "בשבת אני לא עובד, אבל במהלך השבוע אני מגיע למשרד ראשון ומסיים אחרון".

במישור הפוליטי, כהן מפתיע בגישה פתוחה לקראת הרכבת הקואליציה הבאה. כשנשאל על אפשרות לחיבור עם מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט, השיב כי הליכוד אינו פוסל אף גורם: "כל מי שירצה להצטרף ויקבל את קווי היסוד מוזמן. האופוזיציה החרימה אותנו ואת שותפינו, אך אנחנו לא פוסלים שום מפלגה". עם זאת, הוא הציב קו אדום ברור לגבי התבססות על המפלגות הערביות, תוך שהוא מתח ביקורת על חברי כנסת מהשמאל: "זה לא הגיוני שח"כ יהודי כמו יואב סגלוביץ' יהיה חבר בתנועה האסלאמית, כמו שלא ייתכן שערבי יהיה חבר כנסת בש"ס".