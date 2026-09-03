צה"ל על סף משבר: טנקים מושבתים ומידע מודיעיני נמחק

המשבר סביב תקציב הביטחון מתחיל להשפיע באופן ישיר על כשירות צה"ל.

מספר גדודי טנקים צפויים להיות מושבתים בשל מחסור בחלקי חילוף, ובמערכת הביטחון מזהירים כי קווי ייצור חיוניים של תחמושת נמצאים בסכנת עצירה. כך פרסמה הבוקר (חמישי) כרמלה מנשה בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'.

אחת הדאגות המרכזיות נוגעת לתעשיות הביטחוניות. לפי הפרסום, כבר בימים הקרובים עלולה אלביט לעצור את ייצור הפגזים לטנקי המרכבה.

בחודש אוקטובר עלול להיסגר קו פגזי הארטילריה, ובנובמבר גם קו פצצות המרגמה. במערכת הביטחון חוששים שעצירה ממושכת תביא לאובדן כוח אדם מקצועי, ציוד וידע ותפגע ביכולת להפעיל מחדש את הקווים בעת הצורך.

המצוקה מורגשת כבר בשטח. לצד השבתת גדודי הטנקים, מאות רכבי האמר שנפגעו במהלך הלחימה בלבנון עדיין לא הוחזרו לכשירות.

"יש לנו חובות של יותר מ־15 מיליארד שקלים לתעשיות הביטחוניות", אמר גורם צבאי. "גדודי טנקים סובלים ממחסור בחלקי חילוף ומאות כלי רכב שנהרסו בלבנון אינם משוקמים. אין לנו יכולת מספקת לנייד לוחמים".

באמ"ן מוחקים חומר כדי לפנות מקום

אלא שהמשבר אינו נעצר בכוחות היבשה. על פי הפרסום, גם אגף המודיעין מתמודד עם מחסור במשאבים.

שטחי האחסון בענן התמלאו, ובחלק מהיחידות נדרשים למחוק חומר מודיעיני כדי לפנות מקום למידע חדש. במקרים מסוימים אף נמנעים משמירת חומרים חדשים, ובהם תצלומי לוויין. בנוסף, חוזיהם של עשרות אנשי קבע הותרו בשל המחסור בתקציב.

בלב המשבר נמצאת תוספת של 40 מיליארד שקל שעליה הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות המערכות מול איראן ובלבנון.

תקציב צה"ל אמור היה לגדול מ-143 ל-183 מיליארד שקל, אולם הפעימה הראשונה בסך 15 מיליארד שקל, שתוכננה לעבור כבר באוגוסט, טרם הועברה. ועדת הכספים צפויה לדון בהעברה של 11 מיליארד שקל בלבד.

גורם צבאי הזהיר כי ההשלכות כבר מורגשות בזירות השונות: "הפער מגביל כבר היום את יכולתו של צה"ל לפעול באיו"ש, בעזה ובלבנון, ובעיקר להיערך מול איראן".

לדבריו, "אם הכסף לא יועבר, לא נוכל לשמור אפילו על רציפות בסיסית ועל כשירות הכוחות".