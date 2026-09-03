טראמפ שוקל להכריז: המלחמה באיראן הסתיימה

הנשיא טראמפ ( שאטרסטוק )

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל להכריז כי המלחמה באיראן הסתיימה, ואף נוטה בשלב זה לעשות זאת. כך דווח הבוקר (חמישי) ב"וול סטריט ג'ורנל".

על פי הדיווח, טראמפ קיים בתקופה האחרונה שיחות חשאיות עם בכירים בממשלו סביב האפשרות להכריז על סיום המלחמה. המהלך משתלב באסטרטגיה שלפיה וושינגטון אינה מעוניינת כעת לחזור למערכה צבאית רחבה, אלא להפעיל לחץ כלכלי כבד על טהרן. הנשיא סבור כי הלחץ עשוי בסופו של דבר לאלץ את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין, או להביא לקריסתו. עם זאת, ארצות הברית אינה ממהרת לצמצם את נוכחותה הצבאית באזור. שר ההגנה פיט הגסת' האריך את פריסת הכוחות במזרח התיכון אל תוך שנת 2027. לפי הפרסום, מדובר בכ-50 אלף חיילים, 19 ספינות מלחמה, מערכות הגנה אווירית וטייסות קרב.

עוד באותו נושא וינטר מסנן את נתניהו: "אין על מה לדבר" חדשות סרוגים

המלחמה תסתיים, התקיפות עשויות להימשך

גם הכרזה אפשרית על סיום המלחמה לא צפויה להביא להפסקה מוחלטת של הפעילות האמריקנית נגד איראן.

גורמים שתודרכו על ידי הממשל מסרו כי הכוונה היא להימנע מחזרה ללחימה עצימה, אך להמשיך במידת הצורך בפעולות צבאיות נקודתיות שנועדו לצמצם את האיום האיראני על ספינות באזור מצר הורמוז.

בממשל האמריקני מביעים בינתיים שביעות רצון מהפעילות במצר הורמוז וטוענים כי הצליחו להגדיל משמעותית את תנועת מכליות הנפט למרות ניסיונות השיבוש מצד איראן.

לטענת ארה"ב, היקף הנפט שעבר השבוע במצר מתקרב לרמות שנרשמו לפני המלחמה. גורמים בינלאומיים מטילים ספק בנתונים האמריקניים, אך מאשרים כי נרשמה עלייה במספר כלי השיט שמצליחים לעבור באזור.