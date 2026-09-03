וינטר מסנן את נתניהו: "אין על מה לדבר"

יו"ר מפלגת "עמך ישראל", עופר וינטר, מסרב בשלב זה לדון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו באפשרות של הצטרפות לליכוד, גם כאשר על הפרק עומדת הצעה נדיבה במיוחד של שריונים ברשימת המפלגה.

על פי הפרסום של יערה שפירא בכאן 11, גורמים מטעמו של נתניהו פנו לאנשיו של וינטר והציעו לקיים שיחה בין השניים, שבמסגרתה ייבחנו אפשרויות לאיחוד ולשילוב אנשיו של וינטר ברשימת הליכוד. אלא שווינטר סירב לקיים את השיחה והשיב כי "אין על מה לדבר".

מאחורי הניסיון להביא את וינטר לשולחן עומדת הצעה משמעותית: בליכוד מוכנים להציע לו את כל חמשת השריונים שנותרו בידי נתניהו, כאשר ארבעה מהם ממוקמים לפני המקום ה-30 ברשימה.

בתמורה, וינטר יידרש לוותר על ריצה עצמאית בבחירות. לפי הדיווח, ההצעה עצמה טרם הועברה אליו באופן רשמי בשל סירובו לקיים את השיחה.

מוקדם יותר הבהיר וינטר כי הוא אינו שולל חיבורים פוליטיים באופן גורף, אך הציב תנאי ברור לזהות השותפים. "החיבורים ייעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. נקבל בברכה כל מי שרוצה לבוא לתקן ולשים את טובת עם ישראל בראש מעייניו."

"מי שלא נגוע ב-7 באוקטובר ומי שבא לשנות את השיח המפלגה והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא - הבית שלנו פתוח בפניו".