כולם ציפו שתסיים שוב במקום השני: שירי מימון הפתיעה בגמר

אם יש מקום אחד שמלווה את שירי מימון כבר יותר משני עשורים, זה כנראה המקום השני. מאז אותו גמר בלתי נשכח של "כוכב נולד", שבו נינט טייב זכתה ומימון סיימה כסגנית שלה, המקום השני הפך כמעט לבדיחה קבועה שמלווה את הקריירה שלה - גם אם מאז היא הספיקה לבנות קריירה ענקית משל עצמה.

לכן, כשהגיעה לגמר "רוקדים עם כוכבים", היה קשה שלא לחשוב על סגירת המעגל המתבקשת. לאורך העונה מימון הייתה אחת המתמודדות הבולטות, הגיעה עד לרגע האחרון, ורבים כבר דמיינו אותה שוב מסיימת במקום השני.

אלא שהפעם הגמר סיפק טוויסט אחר לגמרי.

הפעם היא אפילו לא במקום השני

כשהגיע רגע ההכרעה, שירי מימון הוכרזה במקום השלישי ונפרדה מהתחרות עוד לפני הקרב הסופי על הגביע. את המקום השני קטפה נועה כהן, ואילו אמיר ורומי סיימו את הערב במקום הראשון והפכו לזוכים הגדולים של העונה. ברימר וסאן, שהשלימו את רביעיית הגמר, סיימו במקום הרביעי.

כך, אחרי עונה שלמה שבה ארבעת הזוגות הצליחו להגיע עד לשלבים האחרונים של התחרות, נקבע הדירוג הסופי: אמיר בנאי ורומי במקום הראשון, נועה כהן ואיתן במקום השני, שירי מימון ורפאל במקום השלישי וברימר וסנה במקום הרביעי.

עבור מימון, שהצליחה להגיע עד לגמר אחרי דרך ארוכה על הרחבה, מדובר כמובן בהישג מרשים. ועדיין, קשה להתעלם מהאירוניה: יותר מ-20 שנה אחרי שהמקום השני ב"כוכב נולד" הפך לחלק בלתי נפרד מהסיפור שלה, הפעם אפילו התואר המוכר הזה עבר למישהי אחרת.