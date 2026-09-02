יש לנו מנצחים: אלו הזוכים הגדולים בגמר "רוקדים עם כוכבים"

עונה נוספת של "רוקדים עם כוכבים" הגיעה הערב לסיומה, ואחרי לא מעט ריקודים, הפתעות ורגעים בלתי נשכחים על הרחבה - יש מנצחים: אמיר ורומי הם הזוכים הגדולים של העונה.

ארבעת הזוגות שהגיעו לרגע האחרון נתנו לאורך הגמר ביצועים מרשימים במיוחד, אבל בסופו של דבר היו אלה אמיר ורומי שהצליחו להתעלות מעל כולם ולקחת את המקום הראשון.

מהרגע הראשון היה ברור שהוא בא לנצח

לאורך העונה אמיר בלט כאחד המתמודדים החזקים בתחרות. מעבר לביצועים הגדולים ולנוכחות על הרחבה, הוא הציג יכולת טכנית גבוהה, דיוק ובעיקר התקדמות שהפכה אותו פעם אחר פעם לאחד השמות הבולטים של העונה.

גם בגמר הוא הצליח להביא את כל מה שהציג לאורך הדרך לרגע החשוב ביותר - ובסופו של הערב זה השתלם לו עם המקום הראשון והנפת הגביע לצד רומי.

עבור רומי מדובר ברגע מרגש במיוחד: זו הפעם הראשונה שלה כרקדנית בתוכנית שבה היא מסיימת עונה במקום הראשון, והניצחון המשותף של השניים סוגר עבורה עונה מוצלחת במיוחד.