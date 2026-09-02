זירת הרצח הכפול בנצרת ( תיעוד מד"א מבצעי )

ליל אימה בנצרת: אחרי רצח כפול שהתרחש בשעה 19:30 בערב, התרחש אירוע ירי נוסף בעיר שבו נורה למוות גבר כבן 27. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום.

מהמשטרה נמסר הלילה: "משטרת ישראל פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר אדם בעיר נצרת. כתוצאה מהירי נקבע מותו של תושב המקום בן 27. השוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה".

שלוש רציחות בערב אחד הרצח השלישי התרחש שעות ספורות לאחר אירוע הירי הכפול בנצרת, בו נורו למוות שני גברים כבני 30 בתוך רכבם. מחסלים פתחו באש לעבר הרכב והקורבנות מתו במקום. פרמדיק מד"א אחמד בדראן וחובש בכיר ביחידת האופנועים עלא אלדין בשיר תיארו אז: "ראינו 2 גברים בתוך רכבם כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופם". שלושת אירועי הירי בנצרת מצטרפים לשרשרת ארוכה של רציחות במגזר הערבי. מאז תחילת השנה נרצחו 171 בני אדם במגזר באירועים פליליים, עלייה משמעותית לעומת השנים הקודמות.

אילוסטרציה ( נעם ריבקין פנטון/פלאש90 )

המאבק באלימות: השב"כ נכנס לתמונה

האלימות הפרועה במגזר הערבי הובילה לצעדים חריגים מצד רשויות הביטחון. לאחרונה נכנס השב"כ לתמונה במטרה לבלום את גל הרציחות, והצליח במעט להפחית את היקף האירועים. כידוע, השרה לשוויון חברתי מאי גולן סיפרה לאחרונה על המאבק להכנסת השב"כ למיגור הפשיעה במגזר הערבי.

עם זאת, שלושת אירועי הירי בנצרת בערב אחד מעידים על כך שהדרך עדיין ארוכה. המשטרה ממשיכה בסריקות נרחבות לאיתור המעורבים באירועי הירי, והחקירה נמשכת.