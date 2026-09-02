בגלל בג"צ: בימים הקרובים נאלץ לפטר מאות מורים

בתי ספר ייסגרו ( פלאש90 )

פורום החינוך הדתי מעלה מדרגה במאבק על התקציבים המעוכבים לחינוך הממלכתי-דתי. לאחר שפניות חוזרות למשרד החינוך לא הביאו לשחרור הכספים, בפורום מבהירים שייאלצו בימים הקרובים להתחיל בהליכי פיטורים של מאות מורים בחינוך הממלכתי-דתי. במשך חודשים ארוכים נאלצו הרשתות לממן בעצמן, באמצעות הלוואות ומקורות עצמאיים, שכר מורים, לימודי קודש ותוכניות חינוך, כדי למנוע פגיעה בתלמידים. אלא שכעת, כשהתקציב עדיין לא הועבר, בפורום אומרים כי היכולת להמשיך ולספוג את החסר הולכת ונגמרת.

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בפורום החינוך הדתי אומרים: "התרענו שוב ושוב שהמשך העיכוב יפגע בסופו של דבר במורים ובתלמידים. עכשיו האזהרות מתחילות להפוך למציאות. אם משרד החינוך לא רואה חשיבות בהעברת התקציב, בימים הקרובים ייאלצו הרשתות להתחיל בהליכי פיטורים. אי אפשר להמשיך להעסיק מורים ולממן פעילות כשהמדינה אינה מעבירה את הכספים הנדרשים".

בפורום דורשים משר החינוך יואב קיש ומבכירי משרדו לפעול באופן מיידי לשחרור התקציב ולהביא לסיום המשבר, לפני שהפגיעה התקציבית תהפוך לפגיעה ישירה בכוח האדם, במוסדות ובתלמידים.