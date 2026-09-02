לא סומך עליו? התנאי של סמוטריץ' לפייגלין לפני האיחוד

סמוטריץ' ופייגלין ( ללא קרדיט )

פרטים חדשים נחשפים סביב ההסכם שנחתם בין יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ליושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין: על פי דיווח של הכתב הפוליטי שחר גליק במהדורת כאן חדשות, ההסכם כולל סעיף מפורש שבו מתחייבים השניים להמליץ בפני נשיא המדינה על ראש הממשלה בנימין נתניהו להרכבת הממשלה הבאה.

אף שמדובר לכאורה בצעד טבעי עבור מפלגות מתוך גוש הימין, הסעיף הוכנס בעקבות חששו של סמוטריץ' והיעדר אמון מלא בצעדיו של פייגלין. בעבר הדגיש פייגלין במספר מערכות בחירות כי אינו מחויב לאף מועמד וכי אינו "בכיס" של אף גורם פוליטי.

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על אף שפייגלין הצהיר לאחרונה כי בכוונתו לתמוך בנתניהו, סמוטריץ' עמד על כך שההתחייבות תופיע בכתב כחלק מהסכם הריצה המשותפת. בסביבתו של פייגלין אישרו את קיומו של הסעיף, אך הכחישו כי מדובר בדרישה שנכפתה עליהם מצדו של סמוטריץ'.