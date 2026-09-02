"יש לוינטר מקומות שמורים אצלנו"

עופר וינטר ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

הקריאות להרחבת שורות האיחוד בימין נמשכות: לאחר שנחתם ההסכם לריצה משותפת בין הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' לבין מפלגת זהות של משה פייגלין, בזהות פונים כעת באופן ישיר לתת-אלוף במילואים עופר וינטר ומציעים לו להצטרף לבלוק הטכני.

סרן במילואים עומר פציניאש, חברת מפלגת זהות, התראיינה לתוכנית "אנחנו הרוב" בשידור עם אבי גרינצייג ברדיו 'גלי ישראל' , והתייחסה להסכם שנחתם ולהמשך המהלכים להרחבת הרשימה. "ברוך ה', נחתם הסכם על ריצה משותפת עם הציונות הדתית, ועכשיו לא ילכו קולות לפח", בירכה פציניאש בפתח דבריה. "האיחוד פתוח בפני עופר וינטר, והקריאה לצרף אותו משותפת לנו ולסמוטריץ'".

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פציניאש חשפה כי המהלך נלקח בחשבון מראש במסגרת המשא ומתן והכנת הרשימה המאוחדת: "במידה שעופר וינטר ירצה להצטרף, יש לו כבר מקומות שמורים אצלנו. הבלוק הטכני לקח את זה בחשבון מבעוד מועד. אנחנו מקווים שהוא יחשוב באחריות לאומית כמו שאנחנו עשינו".