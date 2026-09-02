החלטת סמוטריץ' אושרה: מחיר הדלק יצנח בחדות

לאחר ששר האוצר הורה למשרד האוצר להכין חיתוך מיידי למס הבלו על הדלק, ולאחר שהמהלך זכה לתמיכת כלל גורמי המקצוע במשרד, היועצת המשפטית אישרה סופית את המהלך שצפוי לצאת לפועל באופן מיידי ולחתוך במחירי הדלק.

מוקדם יותר השבוע, הורה השר סמוטריץ' אל אנשי משרדו להכין מיד את התשתית הנדרשת לקיצוץ במס הבלו על דלקים, בעקבות זינוק נוסף במחיר הדלק שהיה צפוי להקפיצו אל שיא היסטורי.

במשרד האוצר הסכימו עם המהלך, כולל גם הייעוץ המשפטי הפנימי במשרד, אשר המליץ ליועצת המשפטית לממשלה לקדם את המהלך במהרה, כאשר במשרד האוצר הזהירו מהשלכת מחירי הדלק על שאר המחירים במשק.

היועצת המשפטית לממשלה מאשרת כעת את המהלך ומס הבלו צפוי להיחתך באופן חד ולהוריד כחצי שקל ממחירו של ליטר דלק, מה שצפוי להוריד את המחיר הנוכחי מ-8.25 שקלים כיום ל-7.75.