פרץ לא פספס: באר שבע מובילה על הפועל חיפה בטרנר

הפועל באר שבע מארחת הערב (רביעי) את הפועל חיפה באצטדיון טרנר, ומובילה בזכות שער של פרץ בדקה ה-24. הקבוצה של רן קוז'וך הגיעה להתמודדות לאחר הניצחון הדרמטי על הפועל רמת גן, במטרה לרשום שלוש נקודות נוספות ולפצות את הקהל על ההפסד הביתי באלוף האלופים לפני כחודש וחצי.

באר שבע פתחה ללא איגור זלאטנוביץ' הפצוע, כאשר גם אדריאן אוגריסה עדיין לא נכלל בסגל. ג'בון איסט חזר להרכב והוצב באגף הימני, אמיר גנאח פתח בצד שמאל ועמית אוחנה הצעיר קיבל פעם נוספת את המקום בחוד.

במרכז ההגנה בחר קוז'וך במיגל ויטור על פני ג'יבריל דיופ. עידן נחמיאס, שעדיין ממתין להופעת הבכורה שלו, התחיל את המשחק על הספסל.

מנגד, הפועל חיפה הגיעה לטרנר לאחר שסיימה בתיקו 0:0 מול הפועל תל אביב. איבן קריצ'אק המורחק נעדר מההרכב, וג'ורג' דיבה נכנס במקומו. שי אליאס פתח מול קבוצתו הקודמת, ווהיב חביבאללה הועדף על פני יעד גונן.

החיפאים הגיעו עם זיכרון חיובי מהמפגש האחרון בין הקבוצות, שבו ניצחו 0:4 במסגרת גביע הטוטו לפני כשבועיים וחצי. עם זאת, במסגרת הליגה הם לא גברו על באר שבע בששת המפגשים האחרונים, ולא ניצחו אותה בחוץ מאז מרץ 2011.

המשחק נפתח בקצב גבוה. כבר בדקה השישית איסט ניסה לייצר סכנה עם כדור רוחב שנבלם. שלוש דקות לאחר מכן עצר ויטור את רוטמן כ-20 מטרים מהשער וספג כרטיס צהוב. מנדי ניגש לבעיטה החופשית, אך הכדור שלו נעצר בחומה.

בדקה ה-11 מנדי חדר לרחבה ללא הפרעה, אך הפעולה שלו הסתיימה בניסיון לא מדויק. שש דקות לאחר מכן באר שבע כבר הייתה קרובה מאוד ליתרון: פרץ מסר לאיסט, שבעט למשקוף.

בדקה ה-24 הגיע השער. הכדור הגיע לפרץ סמוך לקצה הרחבה, והקשר בעט כדור שטוח ומסובב שנכנס לפינה התחתונה וקבע 0:1 לבאר שבע.

המארחת המשיכה לחפש את השער השני. בדקה ה-36 איסט קיבל את הכדור ברחבה ובעט לעבר הפינה הקרובה, אך ג'רפי הדף לקרן. בדקה ה-43 אמאדור מצא את יהושע במסירה טובה, אולם הקשר לא הצליח להשתלט על הכדור מול השוער וההזדמנות אבדה.