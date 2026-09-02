דובר צה"ל: עדכון חשוב לסוף השבוע

שינוי בהנחיות למטיילים בדרום: דובר צה"ל הודיע כי החל ממחר, ציר 10 הסמוך לגבול המערבי בגזרת חטמ"ר פארן חוזר למתכונת הפתיחה השגרתית שלו, לאחר שבמהלך חופשת הקיץ היה פתוח גם בימי חמישי.

בהתאם להנחיות המעודכנות, הציר יהיה פתוח למטיילים בימי שישי ושבת בלבד, בין השעות 08:30 ל-16:00, במקטע שבין עזוז להר חריף. בצה"ל מדגישים כי הכניסה למסלול מותנית בהצגת תעודה מזהה ורישום מסודר בכניסה, ואין צורך בתיאום מראש.