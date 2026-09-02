בנט במגעים לאיחוד? זה הבכיר שעשוי להצטרף

הערב (רביעי) נחשפים פרטים חדשים על המגעים והאפשרויות לאיחודים במערכת הפוליטית. לפי הפרסום של מיכאל שמש במהדורה, נפתלי בנט העביר לחילי טרופר הצעה לשיבוץ עבורו ברביעייה הראשונה של מפלגת “ביחד”.

הפרסום מגיע כאשר במקביל טרופר ניהל שיחות גם עם גדי איזנקוט על האפשרות לאיחוד בין המפלגות. בכך, טרופר נמצא במוקד של שתי אפשרויות שונות לחיבור פוליטי, כאשר לפי הדיווח האפשרות של איחוד רחב יותר עדיין נתקלת בקשיים.

לפי שמש, בשלב זה גם איזנקוט וגם בנט אינם מעוניינים באיחוד משותף עם יועז הנדל. המשמעות היא שלא מן הנמנע כי במקום איחוד רחב יותר בין הגורמים, טרופר יתאחד לבדו עם אחת המפלגות.

בשלב זה, עם זאת, אין הודעה על איחוד או הסכמה בין הצדדים. בנט וטרופר הכחישו את הפרסום, וטרופר אף הוסיף כי הוא אינו מנהל שום משא ומתן.

כך, לצד הדיווח על ההצעה שהועברה לכאורה לטרופר ועל השיחות שקיים עם איזנקוט, תמונת האיחודים נותרת פתוחה. מצד אחד עומדת האפשרות של הצטרפות טרופר לבנט, לאחר שלפי הפרסום הוצע לו מקום גבוה במיוחד ברשימה. מצד שני נמצאות השיחות שקיים עם איזנקוט על איחוד אפשרי.

בתוך התמונה הזו נמצא גם הנדל, כאשר לפי הפרסום, נכון לשלב זה לא בנט ולא איזנקוט מעוניינים באיחוד משותף איתו. אם המגעים יבשילו בהמשך, האפשרות שמעלה שמש היא שטרופר עשוי בסופו של דבר להתאחד לבדו עם אחת משתי המפלגות