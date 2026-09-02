סקר מנדטים דרמטי: לראשונה שוויון בין הגושים

יום אחרי איחוד המפלגות בין זהות לציונות הדתית סקר של "המדד" עבור חדשות 13 מעלה כי 2 מנדטים לפחות עוברים משמאל לימין.
על פי הסקר הרשימה המאוחדת של סמוטריץ' ופייגלין עולה ל-6 מנדטים וגם עופר וינטר עובר עם 4 מנדטים. עוצמה יהודית יורדת ל-7 מנדטים והחרדים עם 8 ליהדות התורה ו-7 לש"ס. הליכוד עם 21 מנדטים משלים גוש של 53 מנדטים. עלייה של 2 מנדטים לפחות מסקר קודם.
בשמאל, ישר של איזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 22 מנדטים, בנט עם 12 והדמוקרטים עם 11. ישראל ביתנו של ליברמן עם 8 משלימה גוש של 53 מנדטים.
המפלגות הערביות עולות ל-14 מנדטים כשחד"ש-תע"ל-בל"ד עם 9 מול 5 של רע"ם.
מוקדם יותר היום התפרסם סקר וואלה בו וינטר לא עבר את החסימה.
לפי הסקר: מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט, מקבלת 24 מנדטים והיא שומרת על כוחה כמפלגה הגדולה ביותר. מיד אחריה הליכוד עם 22 מנדטים. ביחד מתחזקת ומקבלת 15 מנדטים, הדמוקרטים עם 10 מנדטים.
ישראל ביתנו בראשות ליברמן מקבלת 9 מנדטים, הרשימה המשותפת ויהדות התורה, מקבלות כל אחת 8 מנדטים, עוצמה יהודית וש"ס מקבלות כל אחת 7 מנדטים, ורע"מ והציונות הדתית, מקבלות כל אחת 5 מנדטים.
עופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה. על פי נתוני הסקר, גוש הימין מקבל 48 מנדטים מול 59 לגוש השינוי ו-13 למפלגות הערביות.
וינטר לא עובר אין לו בייס