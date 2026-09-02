סקר מנדטים דרמטי: לראשונה שוויון בין הגושים

יום אחרי איחוד המפלגות בין זהות לציונות הדתית סקר של "המדד" עבור חדשות 13 מעלה כי 2 מנדטים לפחות עוברים משמאל לימין.

על פי הסקר הרשימה המאוחדת של סמוטריץ' ופייגלין עולה ל-6 מנדטים וגם עופר וינטר עובר עם 4 מנדטים. עוצמה יהודית יורדת ל-7 מנדטים והחרדים עם 8 ליהדות התורה ו-7 לש"ס. הליכוד עם 21 מנדטים משלים גוש של 53 מנדטים. עלייה של 2 מנדטים לפחות מסקר קודם.

בשמאל, ישר של איזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 22 מנדטים, בנט עם 12 והדמוקרטים עם 11. ישראל ביתנו של ליברמן עם 8 משלימה גוש של 53 מנדטים.

המפלגות הערביות עולות ל-14 מנדטים כשחד"ש-תע"ל-בל"ד עם 9 מול 5 של רע"ם.