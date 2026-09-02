לוחמי השייטת הגיחו מהים: כך חוסל אדריכל הגרעין של אסד

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אחת התעלומות הביטחוניות הגדולות במזרח התיכון מגיעה היום (רביעי) לסיומה: 18 שנים לאחר חיסולו של הגנרל הסורי מוחמד סלימאן, ישראל לוקחת לראשונה אחריות רשמית על הפעולה החשאית שבוצעה בשנת 2008 בעיירת הנופש טרטוס שבסוריה.

סלימאן, שנחשב ליועצו הביטחוני הקרוב והבכיר ביותר של נשיא סוריה בשאר אל-אסד, חוסל בעת ששהה במרפסת וילת הקיץ שלו, סמוך לחוף הים התיכון. הפעולה השקטה הותירה את המשטר הסורי ללא תשובות באשר לזהות האחראים.

( (צילום: שאטרסטוק) )

על פי הפרטים שנחשפו, לוחמי קומנדו ימי הגיעו לטרטוס דרך הים. כאשר סלימאן יצא אל מרפסת הווילה, הלוחמים ירו בו מטווח קצר ופגעו בו במדויק. מיד לאחר ביצוע הירי הם נסוגו בחזרה אל הים ונעלמו, מבלי להותיר עקבות בשטח.

במשך 18 שנים נותרה זהות מבצעי החיסול בגדר תעלומה. כעת, עם קבלת האחריות הישראלית, נחשפת התמונה מאחורי אחת הפעולות החשאיות והנועזות שבוצעו מעבר לגבול.

סלימאן לא היה רק קצין בכיר במשטר הסורי. הוא נחשב לאדריכל פרויקט הגרעין של דמשק והוביל מטעם המשטר את הקמת הכור הגרעיני החשאי בדיר א-זור. הכור הושמד על ידי חיל האוויר הישראלי בשנת 2007, שנה לפני חיסולו של סלימאן.

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במסגרת תפקידו היה סלימאן אחראי גם על הקשר החשאי והרגיש שניהלה סוריה עם צפון קוריאה. לצד העיסוק בפרויקט הגרעין, הוא שימש כחוליה מרכזית בקשר שבין איראן לבין ארגון חיזבאללה בלבנון.

סלימאן היה אחראי להעברת אמצעי לחימה מתקדמים, טילים ונשק מאיראן לחיזבאללה. במקביל פיקד על הענף החשאי שעסק בפיתוח וברכש של אמצעי לחימה עבור צבא סוריה.

מעמדו בארמון הנשיאות היה משמעותי במיוחד. הוא שלט בתקציבי הביטחון של משפחת אסד והחזיק בסמכויות נרחבות הנוגעות לפרויקטים הצבאיים הרגישים ביותר של המשטר.

חיסולו במרפסת הווילה בטרטוס קטע את פעילותו בתחומי הגרעין, הנשק והקשר עם איראן וחיזבאללה. כעת, כמעט שני עשורים לאחר הפעולה, ישראל חושפת כי היא שעמדה מאחורי החיסול המסתורי.