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משפט ופלילים

בדיקה במשטרה: אורי משגב הוביל את האיראנים ליאיר נתניהו?

המשטרה פתחה בבדיקה והחלה באיסוף ממצאים וראיות כנגד העיתונאי אורי משגב, לאחר שפרסם את מיקומו של יאיר נתניהו באופן מפורט ומעמיק, שייתכן וסייע לאיום האיראני על חיו

20:00
2 תגובות
(פלאש90)

על פי דיווחו של כתב חדשות 13, אביעד גליקמן, משטרת ישראל החלה בבדיקה ואיסוף ראיות נגד משגב, לאחר שהתקבל מכתב מפרקליטו של בן ראש הממשלה יאיר נתניהו, ובו טענות כנגד משגב לסיכון ביטחונו.

המשטרה החלה לאסוף חומרים בעניינו של משגב ופרסומיו, כאשר עותקים מהמכתב נשלחו גם אל ראש השב"כ וליועמ"שית. משגב עוסק רבות במיקומו ועיסוקיו של יאיר נתניהו, ופרסם פעמים רבות את כתובתו, מספר דירתו ומיקומים בהם שהה.

רק לאחרונה הותר לפרסום כי בשלב מסוים האיום על חיו של יאיר נתניהו היה כה כבד שהוברח ממקום מגוריו על ידי מאבטחי השב"כ, בעקבות איום איראני קונקרטי ופעיל.

כעת נפתחה על פי הדיווח בדיקה אל תוך הניסיון, בניסיון לקבוע את הקשר בין המידע שפרסם משגב, לבין הסיכון על חיו של נתניהו הבן.

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עדי
לפני 58 דקות

אין כזה דבר "בדיקה", יש חקירה, עכשיו גם ממציאים הליכים חדשים? והרבה לפני משגב, התמונות של גוש האיכס הזה התפרסמו בdaily mail שיש לו תפוצה עצומה בכל העולם. משגב הוא חושף השחיתות, אם כבר
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