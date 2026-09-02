בדיקה במשטרה: אורי משגב הוביל את האיראנים ליאיר נתניהו?

על פי דיווחו של כתב חדשות 13, אביעד גליקמן, משטרת ישראל החלה בבדיקה ואיסוף ראיות נגד משגב, לאחר שהתקבל מכתב מפרקליטו של בן ראש הממשלה יאיר נתניהו, ובו טענות כנגד משגב לסיכון ביטחונו.

המשטרה החלה לאסוף חומרים בעניינו של משגב ופרסומיו, כאשר עותקים מהמכתב נשלחו גם אל ראש השב"כ וליועמ"שית. משגב עוסק רבות במיקומו ועיסוקיו של יאיר נתניהו, ופרסם פעמים רבות את כתובתו, מספר דירתו ומיקומים בהם שהה.

רק לאחרונה הותר לפרסום כי בשלב מסוים האיום על חיו של יאיר נתניהו היה כה כבד שהוברח ממקום מגוריו על ידי מאבטחי השב"כ, בעקבות איום איראני קונקרטי ופעיל.

כעת נפתחה על פי הדיווח בדיקה אל תוך הניסיון, בניסיון לקבוע את הקשר בין המידע שפרסם משגב, לבין הסיכון על חיו של נתניהו הבן.