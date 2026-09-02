וינטר: זה התנאי שלנו להיכנס לכל ממשלה

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

ו"ר מפלגת עמך ישראל, תא"ל במילואים עופר וינטר, נשא הערב (רביעי) הצהרה לצד חברי מפלגתו, ובה חזר על כוונתו להמליץ על בנימין נתניהו לראשות הממשלה. עם זאת, וינטר הציב תנאי ברור לכניסה לממשלה: העברת חוק שיחייב את כולם להתייצב ולתרום, עוד לפני השבעת הממשלה.

"לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות ומחייב את כולם להתייצב ולתרום. אם זה לא יקרה לא נהיה בממשלה. חד וחלק", הצהיר. וינטר פתח את דבריו בהתייחסות להקמת המפלגה בשבוע שעבר ולהצגת חבריה. הוא תיאר את הרשימה כ"נבחרת נקייה, חדשה, ישרה, נבחרת לוחמת", והדגיש כי היא מבקשת לשרת את כלל אזרחי ישראל: "אנחנו לא סקטוריאליים. אנחנו עמך ישראל". לדבריו, מאז ההכרזה נעשים ניסיונות לפגוע במפלגה ולפרק אותה. "בימים האחרונים אנחנו רואים כיצד גורמים שונים מנסים לפרק אותנו בכל אמצעי, בכל דרך. מפזרים עלינו ספינים ושקרים, מתדרכים, מפרסמים מודעות, מנסים להפחיד את הציבור", אמר. וינטר פנה לציבור והבהיר: "זה לא יעבוד". בהמשך התחייב לפעול לשילוב הציבור החרדי בצה"ל. "אני מתחייב בפניכם בערב הזה, כאשר כל חבריי פה איתי: אנחנו מתכוונים להביא לשילוב הציבור החרדי בצה"ל בלי פשרות ובלי דחיות", אמר. לדבריו, "מי שלא הצליח לשלב חרדים בצה"ל עד היום, לא יעשה את זה גם בעתיד".

וינטר תקף גם את אי הקמתה של ועדת חקירה שתזכה לאמון ציבורי רחב ואת המצב בעזה. "מי שלא הצליח במשך 3 שנים להקים ועדת חקירה שתזכה לאמון ציבורי רחב ותביא לחקר האמת, לא יצליח להקים כזאת גם בעתיד. מי שלא הצליח במשך 3 שנים להביא להכרעה ברורה בעזה, כבר לא יצליח לעשות זאת בהרכב הנוכחי", טען.

יו"ר עמך ישראל חזר על השתייכות מפלגתו למחנה הימין ועל כוונתו להמליץ על נתניהו. הוא שלל אפשרות לחבירה לליברמן ולבנט, ואמר: "מבין האלטרנטיבות הקיימות, אנחנו פשוט לא שם. אנחנו בימין"

יוסף חדאד ועופר וינטר ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

לצד זאת, וינטר התנצל בפני תומכים שהתאכזבו מהודעתו על התמיכה בנתניהו. "אנחנו תמיד נגיד לכם את האמת. לא נשקר", אמר, והדגיש: "אנחנו לא משרתים אדם, אלא משרתים עם".

במרכז התנאי שהציב עומד חוק השירות. וינטר הבהיר כי כל צעיר בגיל שירות יידרש להתייצב בפני המדינה, וכי "אין מגזר מעל החוק". לדבריו, מי שישרת יקבל ומי שיתרום יותר יקבל הרבה יותר, כאשר לוחמים ומשרתי מילואים יוצבו בראש סדר העדיפויות הלאומי.

"חוק השירות יעבור לפני השבעת הממשלה. לא הבטחה, לא סעיף בהסכם קואליציוני ולא 'אחרי שנקים ממשלה'. אף אחד לא יחרטט אותנו", הצהיר.

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וינטר התייחס גם לניסיונות שלדבריו נועדו לפצל את אנשי מפלגתו, על רקע תוכנית נתניהו להציע שריון ליוסף חדאד. "לא ניפול, לא נתפרק ולא ניתן לאף אחד לתקוע טריז בינינו. לא נשים שני אנשים פה ושניים שם. אנחנו לא מחפשים סידור עבודה", אמר.

לדבריו, איש מחברי המפלגה לא הצטרף אליה כדי לקבל תפקיד: "אף אחד מהחברים פה לא בא בשביל כיסא". את המסר הפנה וינטר לעם ישראל, לחבריו בימין וגם לראש הממשלה.

לקראת הבחירות ב-27 באוקטובר, וינטר העריך כי תהיה הצבעת מחאה וקרא לצעירים ולצעירות שאינם מוצאים למי להצביע להצטרף למפלגתו. במקביל הבהיר כי עמך ישראל אינה סוגרת את הדלת לחיבורים, אך אלה ייעשו לדבריו רק עם "אנשים חדשים ונקיים", שאינם נגועים באירועי 7 באוקטובר ומבקשים לשנות את השיח המפלג