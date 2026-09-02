טריילר חדש ל"הארי פוטר": הצצה נוספת לסדרת הטלוויזיה המדוברת של HBO

HBO שחררה הערב (רביעי) טריילר חדש ומסקרן לסדרת הדרמה המצופה "הארי פוטר", המעניק למעריצים הצצה ראשונה לעיבוד הטלוויזיוני החדש של עולם הקוסמים. הסדרה תציג סגל שחקנים חדש ורענן שייכנס לנעליהן של הדמויות האהובות.

במרכז הסדרה עומד השחקן הצעיר דומיניק מקלופלין, המגלם את הארי פוטר – הקוסם בן ה-11, שגולם בעבר על ידי דניאל רדקליף. לצדו יככבו אלאסטר סטואט ואראבלה סטנטון בתפקיד חבריו הטובים ביותר, רון וויזלי והרמיוני גריינג'ר, בעודם מתחילים את מסעם בבית הספר הוגוורטס לכישוף ולקוסמות.

העיבוד הטלוויזיוני החדש שואף להביא את ספריה של ג'יי. קיי. רולינג אל המסך הקטן בפורמט מורחב ומעמיק, והטריילר החדש כבר מעורר ציפייה רבה בקרב מעריצי הזיכיון ברחבי העולם.