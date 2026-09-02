מחסלים פתחו באש ורצחו 2 גברים בנצרת

האלימות במגזר הערבי. 2 גברים כבני 30 נרצחו ביריות ברכב בנצרת. מחסלים פתחו לעברם באש והם מתו במקום.

פרמדיק מד"א אחמד בדראן וחובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א עלא אלדין בשיר, סיפרו: "ראינו 2 גברים בתוך רכבם כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם."

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר רכב בעיר נצרת, כתוצאה מהירי נקבע מותם של שני גברים שזהותם טרם ידועה.

השוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה".

מאז תחילת השנה נרצחו בישראל 170 ערבים באירועים פליליים. רק לאחרונה השב"כ נכנס לתמונה והצליח לבלום במעט את האלימות במגזר.