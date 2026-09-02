הנשיא הרצוג מבטיח: מאמץ משמעותי נגד האלימות ביו"ש

נשיא המדינה הרצוג התראיין אל רשת CNN האמריקאית וסיפק מספר פרטים חדשים על המבצע בעזה ועל ההתנהלות ביהודה ושומרון.

במהלך הראיון חשף הנשיא כי מועין אלעראביד, ראש כוחות ביטחון הפנים של חמאס ברצועה, אחד מבכירי חמאס המשפיעים ביותר ברצועה בעת הנוכחית, לקח חלק פעיל בניסיונות הסיכול של פירוז הרצועה והרחקת חמאס מהשלטון.

הנשיא הרצוג הסביר: "מעצרו אתמול היה צעד חשוב מאוד בדרך להשגת היעד. אל-ערביד ואנשיו, מחבלי חמאס מתועבים, פעלו ללא הרף כדי לסכל את מאמצי ה - Board of Peace. אל-ערביד היה אחראי באופן ממוקד לניסיונות לפגוע במאמצים להכניס לעזה ממשלת טכנוקרטים, להוציא את חמאס משליטה ברצועה ולמנוע את פירוק חמאס מנשקו".

בנוסף, הטיל עליו אשמה בחלקו הפעיל בהחזקת החטופים ברצועה ותנאיהם: "היה אחראי באופן ספציפי לאופן שבו הוחזקו החטופים במנהרות".

בקשר ליהודה ושומרון, גם כן התייחס הרצוג לטענות על אלימות מתנחלים, והסביר כי קיימים מאמצים ערים לשיפור המצב: "ישנם עבריינים צעירים שמגיעים ליהודה ושומרון, בהחלט. הרשויות שלנו משקיעות מאמץ משמעותי כדי לסכל את הפעילות הזו, וכמובן להביא את האחראים לדין - לעצור אותם ולהעמידם למשפט. בימים האחרונים נעשו פעולות בנושא, וכ-10 או 12 מהם נעצרו".

בנוסף הסביר כי נושא האכיפה איננו פוליטי: " זה כמו לשאול: 'ומה לגבי האלימות בערים בארצות הברית?' הרי גם שם נעשה מאמץ משמעותי להתמודד עם האלימות. כך גם נעשה מאמץ משמעותי להתמודד עם הקבוצות הללו ביהודה ושומרון, ואני בהחלט סמוך ובטוח שהצעדים שננקטו בשיתוף השב״כ וגורמים נוספים יישאו פרי".

בקשר לדין המשתתפים באירועים אלה הודיע: "הם כתם על פניה של מדינת ישראל, אבל כמדינה דמוקרטית מתוקנת שבה שולט שלטון החוק, לכל אדם שנעצר עומדת הזכות המשפטית להגן על עצמו".